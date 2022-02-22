15:57 22.02.2022 (обновлено: 16:26 22.02.2022)
В МИД Белоруссии прокомментировали признание ДНР и ЛНР
МИД Белоруссии: Минск с уважением воспринимает решение о признании ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
МИНСК, 22 фев - РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что с уважением относится к решению России признать Донецкую и Луганскую народные республики.
"Мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в заявлении МИД.
В ведомстве напомнили, что Белоруссия неоднократно заявляла об опасности поведения руководства и политиков ряда западных стран, которые вместо учета интересов других участников использовали "односторонние ограничительные меры, гибридное воздействие и агрессивную риторику".
"Прямым следствием стал стремительный рост напряженности в восточно-европейском регионе, а также деградация создававшейся десятилетиями системы международной безопасности, дискредитация и нивелирование авторитета таких важнейших источников мира и безопасности, как ООН и ОБСЕ, обесценивание международных договоров и соглашений, равно как и отказ от своих прямых обязательств по ним", - отметили в ведомстве.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Екатерина Зайцева