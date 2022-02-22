https://ria.ru/20220222/priznanie-1774374700.html

В МИД Белоруссии прокомментировали признание ДНР и ЛНР

В МИД Белоруссии прокомментировали признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

В МИД Белоруссии прокомментировали признание ДНР и ЛНР

МИД Белоруссии заявил, что с уважением относится к решению России признать Донецкую и Луганскую народные республики. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:57

2022-02-22T15:57

2022-02-22T16:26

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МИНСК, 22 фев - РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что с уважением относится к решению России признать Донецкую и Луганскую народные республики."Мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в заявлении МИД.В ведомстве напомнили, что Белоруссия неоднократно заявляла об опасности поведения руководства и политиков ряда западных стран, которые вместо учета интересов других участников использовали "односторонние ограничительные меры, гибридное воздействие и агрессивную риторику"."Прямым следствием стал стремительный рост напряженности в восточно-европейском регионе, а также деградация создававшейся десятилетиями системы международной безопасности, дискредитация и нивелирование авторитета таких важнейших источников мира и безопасности, как ООН и ОБСЕ, обесценивание международных договоров и соглашений, равно как и отказ от своих прямых обязательств по ним", - отметили в ведомстве.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220222/mid-1774333252.html

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774361444.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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