Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/priznanie-1774374700.html
В МИД Белоруссии прокомментировали признание ДНР и ЛНР
В МИД Белоруссии прокомментировали признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
В МИД Белоруссии прокомментировали признание ДНР и ЛНР
МИД Белоруссии заявил, что с уважением относится к решению России признать Донецкую и Луганскую народные республики. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:57
2022-02-22T16:26
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
белоруссия
минск
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774252600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63bc076ac2207092045890b560cd7dd5.jpg
МИНСК, 22 фев - РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что с уважением относится к решению России признать Донецкую и Луганскую народные республики."Мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в заявлении МИД.В ведомстве напомнили, что Белоруссия неоднократно заявляла об опасности поведения руководства и политиков ряда западных стран, которые вместо учета интересов других участников использовали "односторонние ограничительные меры, гибридное воздействие и агрессивную риторику"."Прямым следствием стал стремительный рост напряженности в восточно-европейском регионе, а также деградация создававшейся десятилетиями системы международной безопасности, дискредитация и нивелирование авторитета таких важнейших источников мира и безопасности, как ООН и ОБСЕ, обесценивание международных договоров и соглашений, равно как и отказ от своих прямых обязательств по ним", - отметили в ведомстве.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220222/mid-1774333252.html
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774361444.html
белоруссия
минск
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774252600_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56ba764279f79fa9aef877c1405d69ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, белоруссия, минск, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, владимир путин, россия, обсе, оон
15:57 22.02.2022 (обновлено: 16:26 22.02.2022)
 
В МИД Белоруссии прокомментировали признание ДНР и ЛНР

МИД Белоруссии: Минск с уважением воспринимает решение о признании ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 фев - РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что с уважением относится к решению России признать Донецкую и Луганскую народные республики.
"Мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в заявлении МИД.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Дополняется
Время Минских соглашений прошло после активизации Киева, заявили в МИД
В ведомстве напомнили, что Белоруссия неоднократно заявляла об опасности поведения руководства и политиков ряда западных стран, которые вместо учета интересов других участников использовали "односторонние ограничительные меры, гибридное воздействие и агрессивную риторику".
"Прямым следствием стал стремительный рост напряженности в восточно-европейском регионе, а также деградация создававшейся десятилетиями системы международной безопасности, дискредитация и нивелирование авторитета таких важнейших источников мира и безопасности, как ООН и ОБСЕ, обесценивание международных договоров и соглашений, равно как и отказ от своих прямых обязательств по ним", - отметили в ведомстве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
15:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Москва не боится санкций из-за признания ДНР и ЛНР, заявили в МИД
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Ситуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииБелоруссияМинскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияОБСЕООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала