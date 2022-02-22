15:26 22.02.2022 (обновлено: 15:46 22.02.2022)
МИД о реакции Запада на признание ЛНР и ДНР: ничего конструктивного
В МИД назвали реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР истерикой
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В реакции Запада на признание Россией ДНР и ЛНР нет ничего конструктивного, это истерика, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Она идет в абсолютно том же русле, в котором и была: это обвинения безосновательные, это истерика, это ничего конструктивного, запугивание. Что-то новое разве? Да нет, даже не все хорошо забытое, а просто все старое", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, запугивание санкциями не стоит выдавать за что-то разрабатываемое "сейчас", санкции были разработаны давно, Россию ими запугивали два месяца под надуманным предлогом.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Дарья Буймова