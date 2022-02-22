https://ria.ru/20220222/priznanie-1774364235.html

МИД о реакции Запада на признание ЛНР и ДНР: ничего конструктивного

МИД о реакции Запада на признание ЛНР и ДНР: ничего конструктивного - РИА Новости, 22.02.2022

МИД о реакции Запада на признание ЛНР и ДНР: ничего конструктивного

В реакции Запада на признание Россией ДНР и ЛНР нет ничего конструктивного, это истерика, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:26

2022-02-22T15:26

2022-02-22T15:46

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В реакции Запада на признание Россией ДНР и ЛНР нет ничего конструктивного, это истерика, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Она идет в абсолютно том же русле, в котором и была: это обвинения безосновательные, это истерика, это ничего конструктивного, запугивание. Что-то новое разве? Да нет, даже не все хорошо забытое, а просто все старое", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, запугивание санкциями не стоит выдавать за что-то разрабатываемое "сейчас", санкции были разработаны давно, Россию ими запугивали два месяца под надуманным предлогом.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/priznanie-1774296284.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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