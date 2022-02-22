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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/priznanie-1774353911.html
Косачев назвал договоры с ДНР и ЛНР охранными грамотами для Донбасса
Косачев назвал договоры с ДНР и ЛНР охранными грамотами для Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022
Косачев назвал договоры с ДНР и ЛНР охранными грамотами для Донбасса
Заключенные Россией с ДНР и ЛНР договоры о сотрудничестве – это не только восстановление исторической справедливости, это по сути охранные грамоты, спасение... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:51
2022-02-22T15:13
обострение ситуации в днр и лнр
политика
константин косачев
признание днр и лнр в россии
владимир путин
россия
одесса
москва
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Заключенные Россией с ДНР и ЛНР договоры о сотрудничестве – это не только восстановление исторической справедливости, это по сути охранные грамоты, спасение жизни для жителей Донбасса, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Сенаторы во вторник рассматривают договоры с народными республиками о сотрудничестве."(Эти) договоры не только о дружбе и сотрудничестве, это восстановление исторической справедливости, защита людей, спасение человеческих жизней, по сути, охранные грамоты", - отметил сенатор.По его словам, сегодня, в современной Европе людей приходится защищать "от радикальных, озверевших националистов", которые занимались расстрелами на майдане, сжигали мирных граждан в Одессе, "от киевских властей, которые поддерживают националистов" и не делают ничего, чтобы защитить людей.Сенатор отметил, что на практике получается, что ДНР и ЛНР Украине не нужны. Кроме того, "приходится защищать людей от "объединенной Европы", которая объединена одной организацией – НАТО, сказал парламентарий. Он напомнил, что новые члены альянса вступали в его ряды на волне ухудшения отношений с Россией, но не Москва портила эти отношения.Косачев призвал Запад сделать все, чтобы не нагнетать напряженность, не подвергать смертельному риску жизни людей, о которых якобы пекутся в западных странах.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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политика, константин косачев, признание днр и лнр в россии, владимир путин, россия, одесса, москва, нато
14:51 22.02.2022 (обновлено: 15:13 22.02.2022)
 
Косачев назвал договоры с ДНР и ЛНР охранными грамотами для Донбасса

Сенатор Косачев назвал договоры с ДНР и ЛНР охранными грамотами для жителей Донбасса

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Заключенные Россией с ДНР и ЛНР договоры о сотрудничестве – это не только восстановление исторической справедливости, это по сути охранные грамоты, спасение жизни для жителей Донбасса, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Сенаторы во вторник рассматривают договоры с народными республиками о сотрудничестве.
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
14:09В России
Госдума утвердила договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР
"(Эти) договоры не только о дружбе и сотрудничестве, это восстановление исторической справедливости, защита людей, спасение человеческих жизней, по сути, охранные грамоты", - отметил сенатор.
По его словам, сегодня, в современной Европе людей приходится защищать "от радикальных, озверевших националистов", которые занимались расстрелами на майдане, сжигали мирных граждан в Одессе, "от киевских властей, которые поддерживают националистов" и не делают ничего, чтобы защитить людей.
Сенатор отметил, что на практике получается, что ДНР и ЛНР Украине не нужны. Кроме того, "приходится защищать людей от "объединенной Европы", которая объединена одной организацией – НАТО, сказал парламентарий. Он напомнил, что новые члены альянса вступали в его ряды на волне ухудшения отношений с Россией, но не Москва портила эти отношения.
Косачев призвал Запад сделать все, чтобы не нагнетать напряженность, не подвергать смертельному риску жизни людей, о которых якобы пекутся в западных странах.
"Решение, которое нам предстоит принять, равно, как и вчерашнее решение президента РФ о признании республик, - это и есть главный фактор деэскалации напряженности в регионе, защита людей от полномасштабной войны, которой не будет, во всяком случае, до тех пор, пока это зависит от России", - заключил он.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаКонстантин КосачевПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинРоссияОдессаМоскваНАТО
 
 
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