https://ria.ru/20220222/priznanie-1774353911.html

Косачев назвал договоры с ДНР и ЛНР охранными грамотами для Донбасса

Косачев назвал договоры с ДНР и ЛНР охранными грамотами для Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022

Косачев назвал договоры с ДНР и ЛНР охранными грамотами для Донбасса

Заключенные Россией с ДНР и ЛНР договоры о сотрудничестве – это не только восстановление исторической справедливости, это по сути охранные грамоты, спасение... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:51

2022-02-22T14:51

2022-02-22T15:13

обострение ситуации в днр и лнр

политика

константин косачев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Заключенные Россией с ДНР и ЛНР договоры о сотрудничестве – это не только восстановление исторической справедливости, это по сути охранные грамоты, спасение жизни для жителей Донбасса, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Сенаторы во вторник рассматривают договоры с народными республиками о сотрудничестве."(Эти) договоры не только о дружбе и сотрудничестве, это восстановление исторической справедливости, защита людей, спасение человеческих жизней, по сути, охранные грамоты", - отметил сенатор.По его словам, сегодня, в современной Европе людей приходится защищать "от радикальных, озверевших националистов", которые занимались расстрелами на майдане, сжигали мирных граждан в Одессе, "от киевских властей, которые поддерживают националистов" и не делают ничего, чтобы защитить людей.Сенатор отметил, что на практике получается, что ДНР и ЛНР Украине не нужны. Кроме того, "приходится защищать людей от "объединенной Европы", которая объединена одной организацией – НАТО, сказал парламентарий. Он напомнил, что новые члены альянса вступали в его ряды на волне ухудшения отношений с Россией, но не Москва портила эти отношения.Косачев призвал Запад сделать все, чтобы не нагнетать напряженность, не подвергать смертельному риску жизни людей, о которых якобы пекутся в западных странах.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220222/donbass-1774340055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, константин косачев, признание днр и лнр в россии, владимир путин, россия, одесса, москва, нато