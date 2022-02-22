14:51 22.02.2022 (обновлено: 15:13 22.02.2022)
Косачев назвал договоры с ДНР и ЛНР охранными грамотами для Донбасса
Сенатор Косачев назвал договоры с ДНР и ЛНР охранными грамотами для жителей Донбасса
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Заключенные Россией с ДНР и ЛНР договоры о сотрудничестве – это не только восстановление исторической справедливости, это по сути охранные грамоты, спасение жизни для жителей Донбасса, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Сенаторы во вторник рассматривают договоры с народными республиками о сотрудничестве.
"(Эти) договоры не только о дружбе и сотрудничестве, это восстановление исторической справедливости, защита людей, спасение человеческих жизней, по сути, охранные грамоты", - отметил сенатор.
Сенатор отметил, что на практике получается, что ДНР и ЛНР Украине не нужны. Кроме того, "приходится защищать людей от "объединенной Европы", которая объединена одной организацией – НАТО, сказал парламентарий. Он напомнил, что новые члены альянса вступали в его ряды на волне ухудшения отношений с Россией, но не Москва портила эти отношения.
Косачев призвал Запад сделать все, чтобы не нагнетать напряженность, не подвергать смертельному риску жизни людей, о которых якобы пекутся в западных странах.
"Решение, которое нам предстоит принять, равно, как и вчерашнее решение президента РФ о признании республик, - это и есть главный фактор деэскалации напряженности в регионе, защита людей от полномасштабной войны, которой не будет, во всяком случае, до тех пор, пока это зависит от России", - заключил он.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Дарья Буймова