https://ria.ru/20220222/priznanie-1774349257.html
Беженка из Донбасса поблагодарила Путина за признание ДНР и ЛНР
Беженка из Донбасса поблагодарила Путина за признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Беженка из Донбасса поблагодарила Путина за признание ДНР и ЛНР
Беженка из Дебальцево хотела бы лично поблагодарить президента РФ Владимир Путина за признание суверенитета ДНР. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:36
2022-02-22T14:36
2022-02-22T18:09
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
признание днр и лнр в россии
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МАНЫЧСКАЯ (Ростовская обл.), 22 фев - РИА Новости. Беженка из Дебальцево хотела бы лично поблагодарить президента РФ Владимир Путина за признание суверенитета ДНР."Мы очень рады, что Путин подписал этот указ, ожидаем второго подписания, что мы будем уже Россией. Я хочу лично передать Владимир Владимировичу Путину большое спасибо, что он нас взял под свое крылышко", - сообщила РИА Новости Зинаида, которая эвакуировалась из Дебальцево с четырьмя детьми в станицу Манычская Ростовской области.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках Вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774314480.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, признание днр и лнр в россии
14:36 22.02.2022 (обновлено: 18:09 22.02.2022)
Беженка из Донбасса поблагодарила Путина за признание ДНР и ЛНР
Беженка из Дебальцево заявила о желании лично поблагодарить Путина за признание ДНР и ЛНР