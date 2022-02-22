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Беженка из Донбасса поблагодарила Путина за признание ДНР и ЛНР
Беженка из Донбасса поблагодарила Путина за признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Беженка из Донбасса поблагодарила Путина за признание ДНР и ЛНР
Беженка из Дебальцево хотела бы лично поблагодарить президента РФ Владимир Путина за признание суверенитета ДНР. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:36
2022-02-22T18:09
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
признание днр и лнр в россии
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МАНЫЧСКАЯ (Ростовская обл.), 22 фев - РИА Новости. Беженка из Дебальцево хотела бы лично поблагодарить президента РФ Владимир Путина за признание суверенитета ДНР."Мы очень рады, что Путин подписал этот указ, ожидаем второго подписания, что мы будем уже Россией. Я хочу лично передать Владимир Владимировичу Путину большое спасибо, что он нас взял под свое крылышко", - сообщила РИА Новости Зинаида, которая эвакуировалась из Дебальцево с четырьмя детьми в станицу Манычская Ростовской области.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках Вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774314480.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, признание днр и лнр в россии
14:36 22.02.2022 (обновлено: 18:09 22.02.2022)
 
Беженка из Донбасса поблагодарила Путина за признание ДНР и ЛНР

Беженка из Дебальцево заявила о желании лично поблагодарить Путина за признание ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Светлана СамсоноваБеженка из ДНР, которую вместе с двумя детьми разместили в станице Манычская Ростовской области
Беженка из ДНР, которую вместе с двумя детьми разместили в станице Манычская Ростовской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Читать ria.ru в
МАНЫЧСКАЯ (Ростовская обл.), 22 фев - РИА Новости. Беженка из Дебальцево хотела бы лично поблагодарить президента РФ Владимир Путина за признание суверенитета ДНР.
"Мы очень рады, что Путин подписал этот указ, ожидаем второго подписания, что мы будем уже Россией. Я хочу лично передать Владимир Владимировичу Путину большое спасибо, что он нас взял под свое крылышко", - сообщила РИА Новости Зинаида, которая эвакуировалась из Дебальцево с четырьмя детьми в станицу Манычская Ростовской области.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках Вооруженными силами РФ.
Автобусы, доставившие жителей из Донецкой и Луганской народных республик, у железнодорожного вокзала Таганрог-1 в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
13:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Врио главы МЧС доложил Путину о ситуации с беженцами в Ростовской области
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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