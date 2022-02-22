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Премьер Чехии отреагировал на признание Россией ДНР и ЛНР

Премьер Чехии отреагировал на признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Премьер Чехии отреагировал на признание Россией ДНР и ЛНР

Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик на востоке Украины является нарушением международного права, заявил во вторник премьер Чехии Петр... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:36

2022-02-22T14:36

2022-02-22T14:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ПРАГА, 22 фев – РИА Новости. Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик на востоке Украины является нарушением международного права, заявил во вторник премьер Чехии Петр Фиала, выступая перед депутатами парламента."Признание повстанческих республик на востоке Украины и последующее начало военной миссии РФ является явным актом агрессии против суверенного государства (Украины) и совершенно очевидным нарушением международного права", - сказал Фиала, несмотря на неоднократные опровержения Россией обвинений в якобы опасных действиях у границ Украины.По мнению чешского премьера, ЕС должен безотлагательно принять санкции в отношении РФ."Первая реакция Евросоюза должна последовать сегодня в виде санкций. Различные по масштабам санкции готовы, и в результате них воздействие на Россию должно быть очень жестким. ЕС не должен показывать России никаких слабостей и противоречий", - добавил Фиала.По его словам, Чехия поддерживает введение санкций в отношении РФ и одновременно готова вести переговоры о различных формах помощи Украине. Кабмин также готовится к возможным последствиям для безопасности Чешской Республики, отметил Фиала.Чешский премьер также повторил свое прежнее высказывание о том, что Европа в настоящее время находится в шаге от войны.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев при Владимире Зеленском вернулся к воинственной риторике и сделал все, чтобы разрушить минские соглашения по Донбассу. Небензя добавил, что важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы ЛНР и ДНР. Он также заявил, что ряд коллег по СБ ООН готовы похоронить минские соглашения. По его словам, РФ открыта к дипломатии по Украине, но новой бойни в Донбассе не допустит, а Запад, добавил он, беззастенчиво накачивает Украину вооружениями и инструкторами, Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры.Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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