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Документы, касающиеся признания Донбасса, могут вступить в силу сегодня
Документы, касающиеся признания Донбасса, могут вступить в силу сегодня - РИА Новости, 22.02.2022
Документы, касающиеся признания Донбасса, могут вступить в силу сегодня
Спикер Госдумы Володин заявил, что документы о ратификации, касающиеся признания республик Донбасса, могут вступить в силу уже сегодня. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:24
2022-02-22T13:24
2022-02-22T17:39
ситуация в днр и лнр
госдума рф
вячеслав володин
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Володин заявил, что документы о ратификации, касающиеся признания республик Донбасса, могут вступить в силу уже сегодня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, госдума рф, вячеслав володин, признание днр и лнр в россии
13:24 22.02.2022 (обновлено: 17:39 22.02.2022)
Документы, касающиеся признания Донбасса, могут вступить в силу сегодня
Володин: документы, касающиеся признания Донбасса, могут вступить в силу уже сегодня