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Документы, касающиеся признания Донбасса, могут вступить в силу сегодня

Документы, касающиеся признания Донбасса, могут вступить в силу сегодня - РИА Новости, 22.02.2022

Документы, касающиеся признания Донбасса, могут вступить в силу сегодня

Спикер Госдумы Володин заявил, что документы о ратификации, касающиеся признания республик Донбасса, могут вступить в силу уже сегодня. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:24

2022-02-22T13:24

2022-02-22T17:39

ситуация в днр и лнр

госдума рф

вячеслав володин

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Володин заявил, что документы о ратификации, касающиеся признания республик Донбасса, могут вступить в силу уже сегодня.

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ситуация в днр и лнр, госдума рф, вячеслав володин, признание днр и лнр в россии