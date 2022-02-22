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Документы, касающиеся признания Донбасса, могут вступить в силу сегодня
Документы, касающиеся признания Донбасса, могут вступить в силу сегодня - РИА Новости, 22.02.2022
Документы, касающиеся признания Донбасса, могут вступить в силу сегодня
Спикер Госдумы Володин заявил, что документы о ратификации, касающиеся признания республик Донбасса, могут вступить в силу уже сегодня. РИА Новости, 22.02.2022
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ситуация в днр и лнр
госдума рф
вячеслав володин
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Володин заявил, что документы о ратификации, касающиеся признания республик Донбасса, могут вступить в силу уже сегодня.
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Екатерина Зайцева
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ситуация в днр и лнр, госдума рф, вячеслав володин, признание днр и лнр в россии
13:24 22.02.2022 (обновлено: 17:39 22.02.2022)
 
Документы, касающиеся признания Донбасса, могут вступить в силу сегодня

Володин: документы, касающиеся признания Донбасса, могут вступить в силу уже сегодня

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Володин заявил, что документы о ратификации, касающиеся признания республик Донбасса, могут вступить в силу уже сегодня.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Ситуация в ДНР и ЛНРГосдума РФВячеслав ВолодинПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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