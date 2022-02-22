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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/priznanie-1774307967.html
Признание ЛНР и ДНР было единственно возможным шагом, заявили в МИД
Признание ЛНР и ДНР было единственно возможным шагом, заявили в МИД - РИА Новости, 22.02.2022
Признание ЛНР и ДНР было единственно возможным шагом, заявили в МИД
Признание Россией независимости ЛНР и ДНР было непростым, но единственно возможным шагом, заявил МИД РФ. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:50
2022-02-22T13:03
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Признание Россией независимости ЛНР и ДНР было непростым, но единственно возможным шагом, заявил МИД РФ."Признание Донецкой и Луганской народных республик – вынужденное и единственно возможное в этих условиях решение. Оно призвано послужить жителям ДНР и ЛНР гарантией их права на мирную жизнь, защиту их законных прав и интересов", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале МИД РФ."Россия призывает другие государства последовать её примеру", - говорится в сообщении министерства, посвящённом признанию РФ республик Донбасса.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774309341.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, донбасс
12:50 22.02.2022 (обновлено: 13:03 22.02.2022)
 
Признание ЛНР и ДНР было единственно возможным шагом, заявили в МИД

МИД: признание независимости ЛНР и ДНР было непростым, но единственно возможным шагом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Признание Россией независимости ЛНР и ДНР было непростым, но единственно возможным шагом, заявил МИД РФ.
"Признание Донецкой и Луганской народных республик – вынужденное и единственно возможное в этих условиях решение. Оно призвано послужить жителям ДНР и ЛНР гарантией их права на мирную жизнь, защиту их законных прав и интересов", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале МИД РФ.
Люди радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
12:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Bloomberg узнал, какие санкции ЕС может ввести из-за признания ЛНР и ДНР
"Россия призывает другие государства последовать её примеру", - говорится в сообщении министерства, посвящённом признанию РФ республик Донбасса.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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