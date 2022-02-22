12:50 22.02.2022 (обновлено: 13:03 22.02.2022)
Признание ЛНР и ДНР было единственно возможным шагом, заявили в МИД
МИД: признание независимости ЛНР и ДНР было непростым, но единственно возможным шагом
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Признание Россией независимости ЛНР и ДНР было непростым, но единственно возможным шагом, заявил МИД РФ.
"Признание Донецкой и Луганской народных республик – вынужденное и единственно возможное в этих условиях решение. Оно призвано послужить жителям ДНР и ЛНР гарантией их права на мирную жизнь, защиту их законных прав и интересов", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале МИД РФ.
"Россия призывает другие государства последовать её примеру", - говорится в сообщении министерства, посвящённом признанию РФ республик Донбасса.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев