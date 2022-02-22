https://ria.ru/20220222/priznanie-1774307967.html

Признание ЛНР и ДНР было единственно возможным шагом, заявили в МИД

Признание ЛНР и ДНР было единственно возможным шагом, заявили в МИД - РИА Новости, 22.02.2022

Признание ЛНР и ДНР было единственно возможным шагом, заявили в МИД

Признание Россией независимости ЛНР и ДНР было непростым, но единственно возможным шагом, заявил МИД РФ. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:50

2022-02-22T12:50

2022-02-22T13:03

ситуация в днр и лнр

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Признание Россией независимости ЛНР и ДНР было непростым, но единственно возможным шагом, заявил МИД РФ."Признание Донецкой и Луганской народных республик – вынужденное и единственно возможное в этих условиях решение. Оно призвано послужить жителям ДНР и ЛНР гарантией их права на мирную жизнь, защиту их законных прав и интересов", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале МИД РФ."Россия призывает другие государства последовать её примеру", - говорится в сообщении министерства, посвящённом признанию РФ республик Донбасса.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, донбасс