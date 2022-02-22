https://ria.ru/20220222/priznanie-1774282329.html

Премьер Хорватии отреагировал на признание Россией ДНР и ЛНР

Премьер Хорватии отреагировал на признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Премьер Хорватии отреагировал на признание Россией ДНР и ЛНР

Премьер Хорватии Андрей Пленкович осудил признание Россией ДНР и ЛНР, назвал это нарушением международного права и целостности Украины. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:39

2022-02-22T11:39

2022-02-22T11:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

россия

ростовская область

луганская народная республика

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БЕЛГРАД, 22 фев – РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович осудил признание Россией ДНР и ЛНР, назвал это нарушением международного права и целостности Украины."Осуждаем российское признание самопровозглашенных регионов Донецка и Луганска, которое представляет собой нарушение международного права и территориальной целостности Украины. Вместе с партнерами в ЕС выражаем солидарность с (президентом Украины) Владимиром Зеленским и украинским народом", - написал Пленкович в Twitter.Хорватский МИД в микроблоге выступил со схожим заявлением, добавив, что признание ДНР и ЛНР представляет собой и "нарушение минских соглашений и подрыв дипломатических решений".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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