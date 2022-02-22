https://ria.ru/20220222/priznanie-1774274694.html

Президент Болгарии отреагировал на признание Россией ДНР и ЛНР

Президент Болгарии отреагировал на признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Президент Болгарии отреагировал на признание Россией ДНР и ЛНР

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР обрекает на неудачу усилия по деэскалации на Украине. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:09

2022-02-22T11:09

2022-02-22T11:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР обрекает на неудачу усилия по деэскалации на Украине."Признание Российской Федерацией так называемых ДНР и ЛНР обрекает на неудачу усилия по деэскалации конфликта на Украине и ведет к росту напряженности во всем регионе. Устойчивое решение этого кризиса не может быть найдено путем нарушения международного права и военными средствами", - написал Радев в Twitter.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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