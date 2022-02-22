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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/priznanie-1774263781.html
В Сирии допустили скорое признание ЛНР и ДНР
В Сирии допустили скорое признание ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
В Сирии допустили скорое признание ЛНР и ДНР
Дамаск может в скором времени признать ЛНР и ДНР, заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:40
2022-02-22T10:50
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
сирия
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
ростовская область
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дамаск может в скором времени признать ЛНР и ДНР, заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.Он подчеркнул, что Дамаск решительно поддерживает решение России признать ЛНР и ДНР."(Вопрос о признании Сирией независимости республик Донбасса - ред.) должен пройти (утверждение) в парламенте и других органах", - сказал Микдад журналистам.Это может произойти скоро, добавил министр.По его словам, вопрос должен быть изучен, однако отношения Дамаска с двумя республиками начались давно.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, в мире, сирия, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, ростовская область, россия, фейсал микдад
10:40 22.02.2022 (обновлено: 10:50 22.02.2022)
 
В Сирии допустили скорое признание ЛНР и ДНР

Глава МИД Сирии Микдад допустил скорое признание ЛНР и ДНР

© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад
© POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дамаск может в скором времени признать ЛНР и ДНР, заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.
Он подчеркнул, что Дамаск решительно поддерживает решение России признать ЛНР и ДНР.
"(Вопрос о признании Сирией независимости республик Донбасса - ред.) должен пройти (утверждение) в парламенте и других органах", - сказал Микдад журналистам.
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00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Это может произойти скоро, добавил министр.
По его словам, вопрос должен быть изучен, однако отношения Дамаска с двумя республиками начались давно.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреСирияВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРостовская областьРоссияФейсал Микдад
 
 
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