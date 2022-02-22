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В Сирии допустили скорое признание ЛНР и ДНР

В Сирии допустили скорое признание ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

В Сирии допустили скорое признание ЛНР и ДНР

Дамаск может в скором времени признать ЛНР и ДНР, заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:40

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дамаск может в скором времени признать ЛНР и ДНР, заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.Он подчеркнул, что Дамаск решительно поддерживает решение России признать ЛНР и ДНР."(Вопрос о признании Сирией независимости республик Донбасса - ред.) должен пройти (утверждение) в парламенте и других органах", - сказал Микдад журналистам.Это может произойти скоро, добавил министр.По его словам, вопрос должен быть изучен, однако отношения Дамаска с двумя республиками начались давно.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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