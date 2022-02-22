10:40 22.02.2022 (обновлено: 10:50 22.02.2022)
В Сирии допустили скорое признание ЛНР и ДНР
Глава МИД Сирии Микдад допустил скорое признание ЛНР и ДНР
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Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дамаск может в скором времени признать ЛНР и ДНР, заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.
"(Вопрос о признании Сирией независимости республик Донбасса - ред.) должен пройти (утверждение) в парламенте и других органах", - сказал Микдад журналистам.
Это может произойти скоро, добавил министр.
По его словам, вопрос должен быть изучен, однако отношения Дамаска с двумя республиками начались давно.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Ольга Маркова