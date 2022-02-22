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Минобороны Германии отреагировало на признание Россией ДНР и ЛНР

Минобороны Германии отреагировало на признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Минобороны Германии отреагировало на признание Россией ДНР и ЛНР

Нарушение Россией международного права абсолютно неприемлемо, заявили в министерстве обороны ФРГ, комментируя решение о признании ДНР и ЛНР. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:31

2022-02-22T10:31

2022-02-22T10:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

россия

нато

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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Нарушение Россией международного права абсолютно неприемлемо, заявили в министерстве обороны ФРГ, комментируя решение о признании ДНР и ЛНР."Нарушение Россией международного права абсолютно неприемлемо. Наша линия ясна: мы полагаемся на четкое и надежное устрашение и по-прежнему готовы к диалогу. С нашими партнерами и союзниками в ЕС и НАТО мы говорим одним голосом", - говорится в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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Ольга Маркова

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