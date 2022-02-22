В "Единой России" заявили о поддержке признания независимости ДНР и ЛНР
Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддерживает решение о признании независимости ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Владимир Васильев
Руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Владимир Васильев
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Фракция "Единой России" в Госдуме поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР, заявил руководитель фракции Владимир Васильев.
"Фракция Единой России поддерживает решение президента о признании независимости ДНР и ЛНР", - цитирует Васильева пресс-служба единороссов.
"Самое последнее предупреждение, которое прозвучало - это поддержка депутатами Государственной Думы обращения к президенту РФ о признании ЛНР и ДНР. Однако мы так и не были услышаны", - подчеркнул он.
По его словам, другой возможности остановить войну и защитить людей, как признать независимость ЛНР и ДНР с последующим заключением договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, нет.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Екатерина Зайцева