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Калашников: ДНР и ЛНР признают в границах Донецкой и Луганской областей

Калашников: ДНР и ЛНР признают в границах Донецкой и Луганской областей - РИА Новости, 22.02.2022

Калашников: ДНР и ЛНР признают в границах Донецкой и Луганской областей

Луганскую и Донецкую народные республики признают в пределах одноименных областей, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:51

2022-02-22T09:51

2022-02-22T11:19

в мире

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Луганскую и Донецкую народные республики признают в пределах одноименных областей, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников."В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах (чем, те которые фактически занимают ДНР и ЛНР. — Прим. ред.)", — добавил он.Сейчас республики контролируют только часть Донецкой и Луганской областей, но считают, что их государственность распространяется и на оставшиеся территории, пояснил Калашников."А вот как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Что для этого будет делать ЛНР и ДНР, это уже не наша с вами компетенция", — заключил он.Единства в этом вопросе пока нет. Так, накануне, выступая на заседании Совбеза, глава МВД Владимир Колокольцев тоже высказал мнение, что границы ЛНР и ДНР должны совпадать с областными. При этом, зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что речь может идти о признании сугубо в рамках фактических рубежей. В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках вооруженными силами России.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии