Небензя назвал цель признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Небензя: признание независимости ДНР и ЛНР направлено на спасение жизней в Донбассе
Постпред России при ООН Василий Небензя
ООН, 22 фев – РИА Новости. Решение о признании независимости ДНР и ЛНР и поручение обеспечить поддержание мира в республиках вооруженными силами РФ нацелены на спасение жизней населения Донбасса, сообщил коллегам по Совбезу постпред России при ООН Василий Небензя.
"В сегодняшних выступлениях большинства из вас не нашлось места для более чем 4 миллионов жителей Донбасса. Вы словно вычеркиваете их судьбы из ваших речей с 2014 года, как правило презрительно называя их пророссийскими сепаратистами", - сказал Небензя на заседании СБ ООН, обращаясь к своим западным коллегам.
"Между тем, их вина лишь в том, что они после незаконного переворота на Майдане в 2014 году всего лишь хотели обсудить с новыми властями то, как будут соблюдаться их права", - добавил он.
По словам постпреда, в последние дни из-за резкой интенсификации военной активности украинской армии на линии соприкосновения жизни сотен тысяч женщин, детей и стариков вновь, как в 2014 и 2015 годах, оказались под реальной угрозой.
"Главной задачей нашего решения являлось сохранить и уберечь эти жизни. Это важнее всех ваших угроз", - заключил постпред.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Екатерина Зайцева