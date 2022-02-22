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Небензя назвал цель признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Небензя назвал цель признания Россией независимости ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Небензя назвал цель признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Решение о признании независимости ДНР и ЛНР и поручение обеспечить поддержание мира в республиках вооруженными силами РФ нацелены на спасение жизней населения... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T08:43
2022-02-22T08:43
в мире
совет безопасности оон
донецкая народная республика
луганская народная республика
василий небензя
признание днр и лнр в россии
денис пушилин
россия
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Решение о признании независимости ДНР и ЛНР и поручение обеспечить поддержание мира в республиках вооруженными силами РФ нацелены на спасение жизней населения Донбасса, сообщил коллегам по Совбезу постпред России при ООН Василий Небензя."В сегодняшних выступлениях большинства из вас не нашлось места для более чем 4 миллионов жителей Донбасса. Вы словно вычеркиваете их судьбы из ваших речей с 2014 года, как правило презрительно называя их пророссийскими сепаратистами", - сказал Небензя на заседании СБ ООН, обращаясь к своим западным коллегам."Между тем, их вина лишь в том, что они после незаконного переворота на Майдане в 2014 году всего лишь хотели обсудить с новыми властями то, как будут соблюдаться их права", - добавил он.По словам постпреда, в последние дни из-за резкой интенсификации военной активности украинской армии на линии соприкосновения жизни сотен тысяч женщин, детей и стариков вновь, как в 2014 и 2015 годах, оказались под реальной угрозой."Главной задачей нашего решения являлось сохранить и уберечь эти жизни. Это важнее всех ваших угроз", - заключил постпред.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220222/priznanie-1774238271.html
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Екатерина Зайцева
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в мире, совет безопасности оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, василий небензя, признание днр и лнр в россии, денис пушилин, россия, владимир путин
08:43 22.02.2022
 
Небензя назвал цель признания Россией независимости ДНР и ЛНР

Небензя: признание независимости ДНР и ЛНР направлено на спасение жизней в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Постпред России при ООН Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 22 фев – РИА Новости. Решение о признании независимости ДНР и ЛНР и поручение обеспечить поддержание мира в республиках вооруженными силами РФ нацелены на спасение жизней населения Донбасса, сообщил коллегам по Совбезу постпред России при ООН Василий Небензя.
"В сегодняшних выступлениях большинства из вас не нашлось места для более чем 4 миллионов жителей Донбасса. Вы словно вычеркиваете их судьбы из ваших речей с 2014 года, как правило презрительно называя их пророссийскими сепаратистами", - сказал Небензя на заседании СБ ООН, обращаясь к своим западным коллегам.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
08:00
Признание ДНР и ЛНР должно остановить гибель наших граждан, заявил Володин
"Между тем, их вина лишь в том, что они после незаконного переворота на Майдане в 2014 году всего лишь хотели обсудить с новыми властями то, как будут соблюдаться их права", - добавил он.
По словам постпреда, в последние дни из-за резкой интенсификации военной активности украинской армии на линии соприкосновения жизни сотен тысяч женщин, детей и стариков вновь, как в 2014 и 2015 годах, оказались под реальной угрозой.
"Главной задачей нашего решения являлось сохранить и уберечь эти жизни. Это важнее всех ваших угроз", - заключил постпред.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
06:39
Небензя объяснил решение по ДНР и ЛНР готовящейся военной авантюрой Киева
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреСовет Безопасности ООНДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВасилий НебензяПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДенис ПушилинРоссияВладимир Путин
 
 
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