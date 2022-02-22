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https://ria.ru/20220222/priznanie-1774239202.html
НАТО и США плохо усвоили урок 2008 года, заявил Медведев
НАТО и США плохо усвоили урок 2008 года, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2022
НАТО и США плохо усвоили урок 2008 года, заявил Медведев
НАТО и США плохо усвоили урок, который Россия преподала им, признав независимость Южной Осетии и Абхазии, заявил журналистам заместитель председателя Совбеза... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T08:16
2022-02-22T09:46
дмитрий медведев
признание днр и лнр в россии
в мире
денис пушилин
россия
южная осетия
абхазия
киев
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. НАТО и США плохо усвоили урок, который Россия преподала им, признав независимость Южной Осетии и Абхазии, заявил журналистам заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя решения по республикам Донбасса."В 2008 году мне пришлось принять непростое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей. И преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России. Однако усвоили его в НАТО плохо и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса", — сказал он.Запад помогал Киеву саботировать Минские соглашения, полностью развязав руки националистам и слабой власти во главе с нынешним президентом, считает Медведев."Война против Донецка и Луганска шла без правил. Людей подвергали постоянным репрессиям. Обстреливали их дома, заставляли жить в вечном страхе, прятаться в подвалах от бомб", — добавил зампред Совбеза.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины власти ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать независимость их республик.Накануне вечером президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.
https://ria.ru/20220221/donbass-1774127314.html
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россия
южная осетия
абхазия
киев
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дмитрий медведев, признание днр и лнр в россии, в мире, денис пушилин, россия, южная осетия, абхазия, киев, нато, владимир путин
08:16 22.02.2022 (обновлено: 09:46 22.02.2022)
 
НАТО и США плохо усвоили урок 2008 года, заявил Медведев

Медведев: НАТО и США плохо усвоили урок из признания независимости Южной Осетии и Абхазии

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. НАТО и США плохо усвоили урок, который Россия преподала им, признав независимость Южной Осетии и Абхазии, заявил журналистам заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя решения по республикам Донбасса.
"В 2008 году мне пришлось принять непростое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей. И преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России. Однако усвоили его в НАТО плохо и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса", — сказал он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 17:50
Медведев заявил о запредельном давлении в случае признания Донбасса
Запад помогал Киеву саботировать Минские соглашения, полностью развязав руки националистам и слабой власти во главе с нынешним президентом, считает Медведев.
"Война против Донецка и Луганска шла без правил. Людей подвергали постоянным репрессиям. Обстреливали их дома, заставляли жить в вечном страхе, прятаться в подвалах от бомб", — добавил зампред Совбеза.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины власти ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать независимость их республик.
Накануне вечером президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
08:00
Признание ДНР и ЛНР должно остановить гибель наших граждан, заявил Володин
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Дмитрий МедведевПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВ миреДенис ПушилинРоссияЮжная ОсетияАбхазияКиевНАТОВладимир Путин
 
 
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