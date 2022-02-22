08:16 22.02.2022 (обновлено: 09:46 22.02.2022)
НАТО и США плохо усвоили урок 2008 года, заявил Медведев
Медведев: НАТО и США плохо усвоили урок из признания независимости Южной Осетии и Абхазии
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. НАТО и США плохо усвоили урок, который Россия преподала им, признав независимость Южной Осетии и Абхазии, заявил журналистам заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя решения по республикам Донбасса.
"В 2008 году мне пришлось принять непростое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей. И преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России. Однако усвоили его в НАТО плохо и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса", — сказал он.
Запад помогал Киеву саботировать Минские соглашения, полностью развязав руки националистам и слабой власти во главе с нынешним президентом, считает Медведев.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины власти ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать независимость их республик.
Накануне вечером президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.
Опубликовано: Екатерина Зайцева