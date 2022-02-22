https://ria.ru/20220222/priznanie-1774239202.html

НАТО и США плохо усвоили урок 2008 года, заявил Медведев

НАТО и США плохо усвоили урок 2008 года, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2022

НАТО и США плохо усвоили урок 2008 года, заявил Медведев

НАТО и США плохо усвоили урок, который Россия преподала им, признав независимость Южной Осетии и Абхазии, заявил журналистам заместитель председателя Совбеза... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T08:16

2022-02-22T08:16

2022-02-22T09:46

дмитрий медведев

признание днр и лнр в россии

в мире

денис пушилин

россия

южная осетия

абхазия

киев

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. НАТО и США плохо усвоили урок, который Россия преподала им, признав независимость Южной Осетии и Абхазии, заявил журналистам заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя решения по республикам Донбасса."В 2008 году мне пришлось принять непростое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей. И преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России. Однако усвоили его в НАТО плохо и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса", — сказал он.Запад помогал Киеву саботировать Минские соглашения, полностью развязав руки националистам и слабой власти во главе с нынешним президентом, считает Медведев."Война против Донецка и Луганска шла без правил. Людей подвергали постоянным репрессиям. Обстреливали их дома, заставляли жить в вечном страхе, прятаться в подвалах от бомб", — добавил зампред Совбеза.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины власти ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать независимость их республик.Накануне вечером президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.

https://ria.ru/20220221/donbass-1774127314.html

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россия

южная осетия

абхазия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий медведев, признание днр и лнр в россии, в мире, денис пушилин, россия, южная осетия, абхазия, киев, нато, владимир путин