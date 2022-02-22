https://ria.ru/20220222/priznanie-1774238271.html

Признание ДНР и ЛНР должно остановить гибель наших граждан, заявил Володин

Признание ДНР и ЛНР должно остановить гибель наших граждан, заявил Володин - РИА Новости, 22.02.2022

Признание ДНР и ЛНР должно остановить гибель наших граждан, заявил Володин

США заинтересованы, чтобы конфликт в Донбассе был длящимся, Европа, к сожалению, оказалась не в состоянии влиять на эти вопросы, заявил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T08:00

2022-02-22T08:00

2022-02-22T08:24

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вячеслав володин

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. США заинтересованы, чтобы конфликт в Донбассе был длящимся, Европа, к сожалению, оказалась не в состоянии влиять на эти вопросы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Наша страна на протяжении долгого времени добивалась от Украины, чтобы Минские договорённости выполнялись. Но Киев перечеркнул их, начав обстрел мирных граждан Донбасса. США заинтересованы, чтобы этот конфликт был длящимся. Европейские страны, к сожалению, оказались не в состоянии влиять на эти вопросы", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны "остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих"."В ситуации, когда мы стоим перед гуманитарной катастрофой, видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети вынуждены покидать свои дома, единственный выход — принять это решение", - добавил ВолодинСанкции против России в любом случае будут приняты, как и ранее без каких-либо причин, отметил Володин."Что касается недружественных решений и санкций. Они в любом случае будут приняты. Так же, как и принимались ранее без каких-либо причин и даже поводов. Соединённым Штатам и их сателлитам-союзникам сильная Россия не нужна, и они будут делать всё, чтобы затормозить развитие нашей страны", - написал он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, киев, сша, госдума рф, вячеслав володин, признание днр и лнр в россии