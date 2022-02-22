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Признание ДНР и ЛНР должно остановить гибель наших граждан, заявил Володин
Признание ДНР и ЛНР должно остановить гибель наших граждан, заявил Володин - РИА Новости, 22.02.2022
Признание ДНР и ЛНР должно остановить гибель наших граждан, заявил Володин
США заинтересованы, чтобы конфликт в Донбассе был длящимся, Европа, к сожалению, оказалась не в состоянии влиять на эти вопросы, заявил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T08:00
2022-02-22T08:24
в мире
россия
киев
сша
госдума рф
вячеслав володин
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. США заинтересованы, чтобы конфликт в Донбассе был длящимся, Европа, к сожалению, оказалась не в состоянии влиять на эти вопросы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Наша страна на протяжении долгого времени добивалась от Украины, чтобы Минские договорённости выполнялись. Но Киев перечеркнул их, начав обстрел мирных граждан Донбасса. США заинтересованы, чтобы этот конфликт был длящимся. Европейские страны, к сожалению, оказались не в состоянии влиять на эти вопросы", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны "остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих"."В ситуации, когда мы стоим перед гуманитарной катастрофой, видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети вынуждены покидать свои дома, единственный выход — принять это решение", - добавил ВолодинСанкции против России в любом случае будут приняты, как и ранее без каких-либо причин, отметил Володин."Что касается недружественных решений и санкций. Они в любом случае будут приняты. Так же, как и принимались ранее без каких-либо причин и даже поводов. Соединённым Штатам и их сателлитам-союзникам сильная Россия не нужна, и они будут делать всё, чтобы затормозить развитие нашей страны", - написал он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, киев, сша, госдума рф, вячеслав володин, признание днр и лнр в россии
08:00 22.02.2022 (обновлено: 08:24 22.02.2022)
 
Признание ДНР и ЛНР должно остановить гибель наших граждан, заявил Володин

Володин: признание ДНР и ЛНР должно остановить гибель проживающих там граждан России

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. США заинтересованы, чтобы конфликт в Донбассе был длящимся, Европа, к сожалению, оказалась не в состоянии влиять на эти вопросы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Наша страна на протяжении долгого времени добивалась от Украины, чтобы Минские договорённости выполнялись. Но Киев перечеркнул их, начав обстрел мирных граждан Донбасса. США заинтересованы, чтобы этот конфликт был длящимся. Европейские страны, к сожалению, оказались не в состоянии влиять на эти вопросы", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны "остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих".
"В ситуации, когда мы стоим перед гуманитарной катастрофой, видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети вынуждены покидать свои дома, единственный выход — принять это решение", - добавил Володин
Санкции против России в любом случае будут приняты, как и ранее без каких-либо причин, отметил Володин.
"Что касается недружественных решений и санкций. Они в любом случае будут приняты. Так же, как и принимались ранее без каких-либо причин и даже поводов. Соединённым Штатам и их сателлитам-союзникам сильная Россия не нужна, и они будут делать всё, чтобы затормозить развитие нашей страны", - написал он.
"Детям страшно": жители Донбасса бегут в Россию
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.

Жители ДНР на железнодорожной станции Донецк-2 во время эвакуации в Ростовскую область
1 из 13

Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Alexander Ermochenko

"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.

Мальчик в поезде во время эвакуации беженцев с территории ДНР
2 из 13

"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.

Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1
3 из 13

Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.

Жительница Донбасса в автобусе на территории железнодорожного вокзала Воронеж-1
4 из 13

К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1
5 из 13

Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.

Жители Донбасса в столовой на территории детского лагеря Голубой экран в Воронеже
6 из 13

О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.

Жители Донбасса во время размещения на территории детского лагеря Голубой экран в Воронеже
7 из 13

Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.

Сотрудник МЧС РФ с ребенком на руках во время размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
8 из 13

Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.

Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
9 из 13

Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.

Жители Донецкой и Луганской народных республик в столовой гостиницы Ахтуба в городе Волжский
10 из 13

Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.

Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
11 из 13

Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.

Девушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге
12 из 13

Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге
13 из 13

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 13

Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
3 из 13

Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
4 из 13

К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
5 из 13

Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
6 из 13

О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
7 из 13

Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
8 из 13

Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
9 из 13

Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
10 из 13

Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
11 из 13

Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
12 из 13

Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
13 из 13

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреРоссияКиевСШАГосдума РФВячеслав ВолодинПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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