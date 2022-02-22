Эксперт: признание ДНР и ЛНР позволит избежать тотальной войны
Профессор Пелличчари: признание ДНР и ЛНР Россией позволит избежать тотальной войны
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБаннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка. Архивное фото
РИМ, 22 фев - РИА Новости. Решение российских властей признать независимость республик Донбасса было единственным возможным для сдерживания конфликта, считает профессор международных отношений итальянского университета Урбино и Высшей школы экономики Игорь Пелличчари.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
"Это было единственное возможное решение в том, как сложилась ситуация. Все немного застряли на своих позициях: любой, кто бы сделал шаг назад, много бы потерял в геополитическом ключе. Приняв это решение, Путин пошел по кавказскому сценарию 2008 года: таким образом удастся избежать тотальной войны и ограничиться столкновением на региональном уровне, которое и так существует с 2014 года", — заявил Пелличчари РИА Новости.
"Запад ответит санкциями, но так уже было и после Грузии, и после Крыма. С точки зрения международного права это (референдум в Крыму) выглядело хуже. Это решение выглядит деэскалацией, сдерживающей конфликт в нынешних границах. Другим решением стала бы эскалация или потеря лица не только в связи с ситуацией на Украина, и в будущих сценариях", — сказал политолог.
Опубликовано: Никита Брыкин