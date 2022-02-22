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Эксперт: признание ДНР и ЛНР позволит избежать тотальной войны
Эксперт: признание ДНР и ЛНР позволит избежать тотальной войны - РИА Новости, 22.02.2022
Эксперт: признание ДНР и ЛНР позволит избежать тотальной войны
Решение российских властей признать независимость республик Донбасса было единственным возможным для сдерживания конфликта, считает профессор международных... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T07:54
2022-02-22T07:54
в мире
владимир путин
донбасс
украина
грузия
нато
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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РИМ, 22 фев - РИА Новости. Решение российских властей признать независимость республик Донбасса было единственным возможным для сдерживания конфликта, считает профессор международных отношений итальянского университета Урбино и Высшей школы экономики Игорь Пелличчари.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.По его словам, признание Донбасса может подтолкнуть Украину к вступлению в НАТО. С этим связан вопрос и будущих правительств Украины, которые, как отметил Пелличчари, будет вести все более антироссийскую политику."Запад ответит санкциями, но так уже было и после Грузии, и после Крыма. С точки зрения международного права это (референдум в Крыму) выглядело хуже. Это решение выглядит деэскалацией, сдерживающей конфликт в нынешних границах. Другим решением стала бы эскалация или потеря лица не только в связи с ситуацией на Украина, и в будущих сценариях", — сказал политолог.
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Никита Брыкин
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в мире, владимир путин, донбасс, украина, грузия, нато, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, россия
07:54 22.02.2022
 
Эксперт: признание ДНР и ЛНР позволит избежать тотальной войны

Профессор Пелличчари: признание ДНР и ЛНР Россией позволит избежать тотальной войны

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБаннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка. Архивное фото
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РИМ, 22 фев - РИА Новости. Решение российских властей признать независимость республик Донбасса было единственным возможным для сдерживания конфликта, считает профессор международных отношений итальянского университета Урбино и Высшей школы экономики Игорь Пелличчари.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

"Это было единственное возможное решение в том, как сложилась ситуация. Все немного застряли на своих позициях: любой, кто бы сделал шаг назад, много бы потерял в геополитическом ключе. Приняв это решение, Путин пошел по кавказскому сценарию 2008 года: таким образом удастся избежать тотальной войны и ограничиться столкновением на региональном уровне, которое и так существует с 2014 года", — заявил Пелличчари РИА Новости.

По его словам, признание Донбасса может подтолкнуть Украину к вступлению в НАТО. С этим связан вопрос и будущих правительств Украины, которые, как отметил Пелличчари, будет вести все более антироссийскую политику.
"Запад ответит санкциями, но так уже было и после Грузии, и после Крыма. С точки зрения международного права это (референдум в Крыму) выглядело хуже. Это решение выглядит деэскалацией, сдерживающей конфликт в нынешних границах. Другим решением стала бы эскалация или потеря лица не только в связи с ситуацией на Украина, и в будущих сценариях", — сказал политолог.
Украинские военнослужащие разгружают партию военной помощи из США в аэропорту Борисполь, 5 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
04:20
Эксперт: США нарушили мировой порядок задолго до признания Россией Донбасса
Опубликовано: Никита Брыкин
 
В миреВладимир ПутинДонбассУкраинаГрузияНАТОСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРоссия
 
 
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