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Эксперт: признание ДНР и ЛНР позволит избежать тотальной войны

Эксперт: признание ДНР и ЛНР позволит избежать тотальной войны - РИА Новости, 22.02.2022

Эксперт: признание ДНР и ЛНР позволит избежать тотальной войны

Решение российских властей признать независимость республик Донбасса было единственным возможным для сдерживания конфликта, считает профессор международных... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T07:54

2022-02-22T07:54

2022-02-22T07:54

в мире

владимир путин

донбасс

украина

грузия

нато

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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РИМ, 22 фев - РИА Новости. Решение российских властей признать независимость республик Донбасса было единственным возможным для сдерживания конфликта, считает профессор международных отношений итальянского университета Урбино и Высшей школы экономики Игорь Пелличчари.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.По его словам, признание Донбасса может подтолкнуть Украину к вступлению в НАТО. С этим связан вопрос и будущих правительств Украины, которые, как отметил Пелличчари, будет вести все более антироссийскую политику."Запад ответит санкциями, но так уже было и после Грузии, и после Крыма. С точки зрения международного права это (референдум в Крыму) выглядело хуже. Это решение выглядит деэскалацией, сдерживающей конфликт в нынешних границах. Другим решением стала бы эскалация или потеря лица не только в связи с ситуацией на Украина, и в будущих сценариях", — сказал политолог.

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Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

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