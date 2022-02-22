Франция в ООН призвала Россию пересмотреть решение о признании ДНР и ЛНР
Постпред Франции при ООН де Ривьер призвал Россию изменить решение о признании ДНР и ЛНР
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 22 февраля – РИА Новости. Франция считает, что России необходимо подкрепить действиями свои слова о готовности к диалогу в ситуации вокруг Украины, пересмотрев решение о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил в понедельник постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.
"Мы призываем Россию подкрепить действиями свои слова о том, что она предпочитает путь диалога, отменив решение о признании (ДНР и ЛНР). Мы в координации с европейскими партнерами готовим точечные санкции в отношении тех, кто принял это незаконное решение", - сказал де Ривьер на заседании Совета безопасности ООН, посвященном украинской проблематике.
Французский дипломат добавил, что Париж в особенности озабочен возможностью отправки российских миротворцев в Донбасс. "Такой шаг стал бы еще одним актом нарушения территориальной целостности Украины", - подчеркнул де Ривьер.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Опубликовано: Никита Стома