https://ria.ru/20220222/priznanie-1774231152.html

Премьер Португалии осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Премьер Португалии осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Премьер Португалии осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Премьер Португалии Антониу Кошта в своем Twitter-аккаунте осудил решение России признать независимость ДНР и ЛНР. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T06:00

2022-02-22T06:00

2022-02-22T06:24

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер Португалии Антониу Кошта в своем Twitter-аккаунте осудил решение России признать независимость ДНР и ЛНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

португалия

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, признание днр и лнр в россии, португалия, антониу кошта