06:00 22.02.2022 (обновлено: 06:24 22.02.2022)
Премьер Португалии осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Премьер Португалии Кошта осудил решение России признать независимость ДНР и ЛНР
Донецк. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер Португалии Антониу Кошта в своем Twitter-аккаунте осудил решение России признать независимость ДНР и ЛНР.
"Признание Россией двух сепаратистских регионов Украины явно нарушает минские соглашения и ставит под угрозу территориальную целостность Украины. Мы решительно осуждаем это действие и выражаем нашу полную солидарность с Украиной", - написал Кошта.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Никита Стома