05:33 22.02.2022 (обновлено: 07:46 22.02.2022)
В Госдепе не согласны с решением России признать ДНР и ЛНР
Госдеп США усомнился, что Россия стремится к дипломатии, признав ДНР и ЛНР
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. США считают, что решение России признать независимость ДНР и ЛНР является свидетельством того, что в ситуации вокруг Украины Москва "стремится к войне, а не к дипломатии", заявил РИА Новости высокопоставленный представитель госдепартамента.
"Сегодняшние действия президента (Владимира) Путина представляют собой серьезную эскалацию и являются еще одни свидетельством того, что Россия стремится к войне, а не к дипломатии", - сказал американский дипломат, комментируя признание ДНР и ЛНР со стороны России.
Он добавил, что в ближайшие часы американская администрация продолжит консультации со своими союзниками и партнерами по дальнейшим шагам применительно к ситуации вокруг Украины.
14 февраля, 08:00США тащат Украину на войну
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Никита Стома