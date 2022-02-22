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В Госдепе не согласны с решением России признать ДНР и ЛНР
В Госдепе не согласны с решением России признать ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
В Госдепе не согласны с решением России признать ДНР и ЛНР
США считают, что решение России признать независимость ДНР и ЛНР является свидетельством того, что в ситуации вокруг Украины Москва "стремится к войне, а не к... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T05:33
2022-02-22T07:46
в мире
владимир путин
россия
сша
луганская народная республика
донецкая народная республика
государственный департамент сша
признание днр и лнр в россии
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. США считают, что решение России признать независимость ДНР и ЛНР является свидетельством того, что в ситуации вокруг Украины Москва "стремится к войне, а не к дипломатии", заявил РИА Новости высокопоставленный представитель госдепартамента.Он добавил, что в ближайшие часы американская администрация продолжит консультации со своими союзниками и партнерами по дальнейшим шагам применительно к ситуации вокруг Украины."Как мы уже говорили, мы стремимся найти дипломатическое решение, которое позволит избежать жестокого и дорогостоящего конфликта, но дипломатия не возымеет успеха, если Россия не изменит свой курс", - указал представитель госдепа США.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
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в мире, владимир путин, россия, сша, луганская народная республика, донецкая народная республика, государственный департамент сша, признание днр и лнр в россии, вашингтон
05:33 22.02.2022 (обновлено: 07:46 22.02.2022)
 
В Госдепе не согласны с решением России признать ДНР и ЛНР

Госдеп США усомнился, что Россия стремится к дипломатии, признав ДНР и ЛНР

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. США считают, что решение России признать независимость ДНР и ЛНР является свидетельством того, что в ситуации вокруг Украины Москва "стремится к войне, а не к дипломатии", заявил РИА Новости высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Сегодняшние действия президента (Владимира) Путина представляют собой серьезную эскалацию и являются еще одни свидетельством того, что Россия стремится к войне, а не к дипломатии", - сказал американский дипломат, комментируя признание ДНР и ЛНР со стороны России.

Он добавил, что в ближайшие часы американская администрация продолжит консультации со своими союзниками и партнерами по дальнейшим шагам применительно к ситуации вокруг Украины.
"Как мы уже говорили, мы стремимся найти дипломатическое решение, которое позволит избежать жестокого и дорогостоящего конфликта, но дипломатия не возымеет успеха, если Россия не изменит свой курс", - указал представитель госдепа США.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ПутинРоссияСШАЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаГосударственный департамент СШАПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВашингтон
 
 
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