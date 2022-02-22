https://ria.ru/20220222/priznanie-1774227717.html

В Госдепе не согласны с решением России признать ДНР и ЛНР

В Госдепе не согласны с решением России признать ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

В Госдепе не согласны с решением России признать ДНР и ЛНР

США считают, что решение России признать независимость ДНР и ЛНР является свидетельством того, что в ситуации вокруг Украины Москва "стремится к войне, а не к... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T05:33

2022-02-22T05:33

2022-02-22T07:46

в мире

владимир путин

россия

сша

луганская народная республика

донецкая народная республика

государственный департамент сша

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1920x0_80_0_0_da7e89a4e0911f270e3d6c1dd0c19377.jpg

ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. США считают, что решение России признать независимость ДНР и ЛНР является свидетельством того, что в ситуации вокруг Украины Москва "стремится к войне, а не к дипломатии", заявил РИА Новости высокопоставленный представитель госдепартамента.Он добавил, что в ближайшие часы американская администрация продолжит консультации со своими союзниками и партнерами по дальнейшим шагам применительно к ситуации вокруг Украины."Как мы уже говорили, мы стремимся найти дипломатическое решение, которое позволит избежать жестокого и дорогостоящего конфликта, но дипломатия не возымеет успеха, если Россия не изменит свой курс", - указал представитель госдепа США.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

россия

сша

луганская народная республика

донецкая народная республика

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, сша, луганская народная республика, донецкая народная республика, государственный департамент сша, признание днр и лнр в россии, вашингтон