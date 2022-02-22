https://ria.ru/20220222/priznanie-1774226814.html

МИД Японии назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением" суверенитета Украины

МИД Японии назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением" суверенитета Украины - РИА Новости, 22.02.2022

МИД Японии назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением" суверенитета Украины

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси в ходе пресс-конференции во вторник заявил, что Токио рассматривает признание Россией республик Донбасса как нарушение... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T05:15

2022-02-22T05:15

2022-02-22T05:36

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япония

россия

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токио

признание днр и лнр в россии

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ТОКИО, 22 фев – РИА Новости. Глава МИД Японии Есимаса Хаяси в ходе пресс-конференции во вторник заявил, что Токио рассматривает признание Россией республик Донбасса как нарушение суверенитета Украины и международного права.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Глава японского МИД заявил, что Токио "продолжит координацию с международным сообществом, в том числе странами НАТО, а также странами "большой семерки" по решительным ответным мерам, в том числе, возможным санкциям" против России.Вместе с этим министр отказался от прямого комментария на вопрос журналистов относительно того, будет ли Япония считает "отправку российских военных для так называемой миротворческой операции вторжением на Украину", подчеркнув, что данный вопрос является "гипотетическим".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Ранее газета "Иомиури" со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщила, что власти Японии приступили к согласованию возможных санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины, которые могут затронуть экспорт высокотехнологичной продукции с использованием искусственного интеллекта и полупроводников.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774225225.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, япония, россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, токио, признание днр и лнр в россии, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин