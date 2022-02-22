05:15 22.02.2022 (обновлено: 05:36 22.02.2022)
МИД Японии назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением" суверенитета Украины
Глава МИД Японии Хаяси: признание Россией ДНР и ЛНР нарушает международное право
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Донецка, смотрят трансляцию церемонии подписания документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
Жители Донецка, смотрят трансляцию церемонии подписания документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Архивное фото
ТОКИО, 22 фев – РИА Новости. Глава МИД Японии Есимаса Хаяси в ходе пресс-конференции во вторник заявил, что Токио рассматривает признание Россией республик Донбасса как нарушение суверенитета Украины и международного права.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
"Двадцать первого февраля в России был подписан президентский указ о признании так называемых Донецкой народной республики и Луганской народной республики, а также об установлении дружественных отношений и сотрудничестве, предполагающих возможность использования Россией военных баз, расположенных на территории вышеуказанных регионов. Данные действия являются нарушением суверенитета Украины и ее территориальной целостности, а также международного права. Это неприемлемо, и Япония выступает с осуждением данных действий", - подчеркнул Хаяси.
Вместе с этим министр отказался от прямого комментария на вопрос журналистов относительно того, будет ли Япония считает "отправку российских военных для так называемой миротворческой операции вторжением на Украину", подчеркнув, что данный вопрос является "гипотетическим".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Ранее газета "Иомиури" со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщила, что власти Японии приступили к согласованию возможных санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины, которые могут затронуть экспорт высокотехнологичной продукции с использованием искусственного интеллекта и полупроводников.
Опубликовано: Никита Стома