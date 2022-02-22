04:16 22.02.2022 (обновлено: 06:54 22.02.2022)
Президент Никарагуа поддержал признание Россией ДНР и ЛНР
Президент Никарагуа назвал признание Россией ДНР и ЛНР шагом к безопасности в регионе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Архивное фото
МЕХИКО, 22 фев - РИА Новости. Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик создает условия для нахождения взаимопонимания в регионе, поскольку Россия стремится обеспечить там безопасность, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега в эфире телеканала Canal 4.
"Этот шаг (признание независимости ДНР и ЛНР - ред.), который, дай бог, и он нацелен на это, создаст условия для взаимопонимания. То, чего просит Россия - это безопасность", - заявил Ортега в ходе выступления в Манагуа.
По словам Ортеги, безопасность на востоке Украины могли обеспечить и существующие договоренности, однако они не исполнялись. "Слава богу, никакого вторжения не происходит, потому что говорили, что Россия собирается вторгнуться на Украину. Ситуация могла бы быть гораздо более тяжелой", - добавил он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Никита Стома