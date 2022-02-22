https://ria.ru/20220222/priznanie-1774223478.html

Эксперт назвал признание ДНР и ЛНР правомерным "на фоне внешней агрессии"

Эксперт назвал признание ДНР и ЛНР правомерным "на фоне внешней агрессии" - РИА Новости, 22.02.2022

Эксперт назвал признание ДНР и ЛНР правомерным "на фоне внешней агрессии"

Признание Россией ДНР и ЛНР – это "правомерное решение" на фоне внешней агрессии против страны, считает генсекретарь Коммунистической партии Перу – Красная... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T04:10

2022-02-22T04:10

2022-02-22T06:53

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владимир зеленский

денис пушилин

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ЛИМА, 22 фев – РИА Новости. Признание Россией ДНР и ЛНР – это "правомерное решение" на фоне внешней агрессии против страны, считает генсекретарь Коммунистической партии Перу – Красная Родина Мануэль Герра.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.По его мнению, решение российского президента было смелым. "На Западе хотят представить Россию как агрессора, давая ложную информацию, тогда как факты показывают, что реальные агрессоры не только сейчас, но и давно пытаются найти глобальную стратегию для продвижения своих границ ближе к России"."Я убежден, что США демонстрируют слабость, очевиден их упадок, в той же Европе они не имеют единой поддержки", - сказал эксперт.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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