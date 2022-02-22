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Эксперт назвал признание ДНР и ЛНР правомерным "на фоне внешней агрессии"
Эксперт назвал признание ДНР и ЛНР правомерным "на фоне внешней агрессии" - РИА Новости, 22.02.2022
Эксперт назвал признание ДНР и ЛНР правомерным "на фоне внешней агрессии"
Признание Россией ДНР и ЛНР – это "правомерное решение" на фоне внешней агрессии против страны, считает генсекретарь Коммунистической партии Перу – Красная... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T04:10
2022-02-22T06:53
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
сша
россия
владимир путин
луганская народная республика
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ЛИМА, 22 фев – РИА Новости. Признание Россией ДНР и ЛНР – это "правомерное решение" на фоне внешней агрессии против страны, считает генсекретарь Коммунистической партии Перу – Красная Родина Мануэль Герра.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.По его мнению, решение российского президента было смелым. "На Западе хотят представить Россию как агрессора, давая ложную информацию, тогда как факты показывают, что реальные агрессоры не только сейчас, но и давно пытаются найти глобальную стратегию для продвижения своих границ ближе к России"."Я убежден, что США демонстрируют слабость, очевиден их упадок, в той же Европе они не имеют единой поддержки", - сказал эксперт.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, сша, россия, владимир путин, луганская народная республика, мануэль герра, признание днр и лнр в россии
04:10 22.02.2022 (обновлено: 06:53 22.02.2022)
 
Эксперт назвал признание ДНР и ЛНР правомерным "на фоне внешней агрессии"

Эксперт Герра: признание ДНР и ЛНР Россией правомерно на фоне внешней агрессии

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Архивное фото
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ЛИМА, 22 фев – РИА Новости. Признание Россией ДНР и ЛНР – это "правомерное решение" на фоне внешней агрессии против страны, считает генсекретарь Коммунистической партии Перу – Красная Родина Мануэль Герра.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
"Думаю, что решение президента Путина – это легитимный ответ на внешнюю угрозу и из-за российских гарантий безопасности, которым постоянно угрожают США, которые хотят включить Украину в НАТО и таким образом расширить влияние на восток", - сказал Герра РИА Новости.
По его мнению, решение российского президента было смелым. "На Западе хотят представить Россию как агрессора, давая ложную информацию, тогда как факты показывают, что реальные агрессоры не только сейчас, но и давно пытаются найти глобальную стратегию для продвижения своих границ ближе к России".
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
"Я убежден, что США демонстрируют слабость, очевиден их упадок, в той же Европе они не имеют единой поддержки", - сказал эксперт.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаМануэль ГерраПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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