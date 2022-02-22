04:06 22.02.2022 (обновлено: 06:53 22.02.2022)
В Никарагуа поддержали признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Представитель Никарагуа Морейра поддержал признание Россией независимости ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Донецка, смотрят трансляцию церемонии подписания документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
Жители Донецка, смотрят трансляцию церемонии подписания документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Архивное фото
МАНАГУА, 22 фев - РИА Новости. Мир должен признать суверенитет независимых от Украины Донецкой и Луганской народных республик, заявил РИА Новости второй секретарь Национальной ассамблеи Никарагуа Вильфредо Наварро Морейра, отметив, что официальное решение Никарагуа по этому вопросу - прерогатива президента Даниэля Ортеги.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Луганской и Донецкой народных республик, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
"Вопрос признания является суверенной прерогативой правительства республики, и я как депутат не могу говорить, что нужно делать. Но как гражданин Никарагуа я считаю, что эти две страны должны добиться суверенитета и получить признание всего мира", — сказал депутат.
По его словам, "то, что делает президент Путин, - это признание факта, что эти две страны не являются частью Украины, эти два народа де-факто имеют независимость, потому что им нечего делить с Украиной".
"Давайте помнить, что Украина была выдумкой большевиков и подчинила эти два региона, которые теперь стали странами. Но ни сближения, ни углубления (отношений) никогда не было, и самое серьезное - это нарушение прав человека, которое Украина совершает с населением этих двух стран, желая подавить их культуру и их язык", — сказал Наварро.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Никита Стома