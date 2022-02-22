https://ria.ru/20220222/priznanie-1774223305.html

В Никарагуа поддержали признание Россией независимости ДНР и ЛНР

В Никарагуа поддержали признание Россией независимости ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

В Никарагуа поддержали признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Мир должен признать суверенитет независимых от Украины Донецкой и Луганской народных республик, заявил РИА Новости второй секретарь Национальной ассамблеи... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T04:06

2022-02-22T04:06

2022-02-22T06:53

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

киев

ростовская область

луганская народная республика

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774190473_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_01f6e89f505c8a75477da424769d295f.jpg

МАНАГУА, 22 фев - РИА Новости. Мир должен признать суверенитет независимых от Украины Донецкой и Луганской народных республик, заявил РИА Новости второй секретарь Национальной ассамблеи Никарагуа Вильфредо Наварро Морейра, отметив, что официальное решение Никарагуа по этому вопросу - прерогатива президента Даниэля Ортеги.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Луганской и Донецкой народных республик, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент подписал указы о признании ЛНР и ДНР.По его словам, "то, что делает президент Путин, - это признание факта, что эти две страны не являются частью Украины, эти два народа де-факто имеют независимость, потому что им нечего делить с Украиной"."Давайте помнить, что Украина была выдумкой большевиков и подчинила эти два региона, которые теперь стали странами. Но ни сближения, ни углубления (отношений) никогда не было, и самое серьезное - это нарушение прав человека, которое Украина совершает с населением этих двух стран, желая подавить их культуру и их язык", — сказал Наварро.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774208112.html

киев

ростовская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

никарагуа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, киев, ростовская область, луганская народная республика, оон, донецкая народная республика, никарагуа, признание днр и лнр в россии