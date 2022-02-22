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В Никарагуа поддержали признание Россией независимости ДНР и ЛНР
В Никарагуа поддержали признание Россией независимости ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
В Никарагуа поддержали признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Мир должен признать суверенитет независимых от Украины Донецкой и Луганской народных республик, заявил РИА Новости второй секретарь Национальной ассамблеи... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T04:06
2022-02-22T06:53
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
киев
ростовская область
луганская народная республика
оон
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МАНАГУА, 22 фев - РИА Новости. Мир должен признать суверенитет независимых от Украины Донецкой и Луганской народных республик, заявил РИА Новости второй секретарь Национальной ассамблеи Никарагуа Вильфредо Наварро Морейра, отметив, что официальное решение Никарагуа по этому вопросу - прерогатива президента Даниэля Ортеги.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Луганской и Донецкой народных республик, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент подписал указы о признании ЛНР и ДНР.По его словам, "то, что делает президент Путин, - это признание факта, что эти две страны не являются частью Украины, эти два народа де-факто имеют независимость, потому что им нечего делить с Украиной"."Давайте помнить, что Украина была выдумкой большевиков и подчинила эти два региона, которые теперь стали странами. Но ни сближения, ни углубления (отношений) никогда не было, и самое серьезное - это нарушение прав человека, которое Украина совершает с населением этих двух стран, желая подавить их культуру и их язык", — сказал Наварро.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
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киев
ростовская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, киев, ростовская область, луганская народная республика, оон, донецкая народная республика, никарагуа, признание днр и лнр в россии
04:06 22.02.2022 (обновлено: 06:53 22.02.2022)
 
В Никарагуа поддержали признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Представитель Никарагуа Морейра поддержал признание Россией независимости ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Донецка, смотрят трансляцию церемонии подписания документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
Жители Донецка, смотрят трансляцию церемонии подписания документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители Донецка, смотрят трансляцию церемонии подписания документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Архивное фото
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МАНАГУА, 22 фев - РИА Новости. Мир должен признать суверенитет независимых от Украины Донецкой и Луганской народных республик, заявил РИА Новости второй секретарь Национальной ассамблеи Никарагуа Вильфредо Наварро Морейра, отметив, что официальное решение Никарагуа по этому вопросу - прерогатива президента Даниэля Ортеги.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Луганской и Донецкой народных республик, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
"Вопрос признания является суверенной прерогативой правительства республики, и я как депутат не могу говорить, что нужно делать. Но как гражданин Никарагуа я считаю, что эти две страны должны добиться суверенитета и получить признание всего мира", — сказал депутат.
По его словам, "то, что делает президент Путин, - это признание факта, что эти две страны не являются частью Украины, эти два народа де-факто имеют независимость, потому что им нечего делить с Украиной".
"Давайте помнить, что Украина была выдумкой большевиков и подчинила эти два региона, которые теперь стали странами. Но ни сближения, ни углубления (отношений) никогда не было, и самое серьезное - это нарушение прав человека, которое Украина совершает с населением этих двух стран, желая подавить их культуру и их язык", — сказал Наварро.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
01:09
Лидер АдГ заявила, что партия отвергнет возможные санкции против России
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинКиевРостовская областьЛуганская Народная РеспубликаООНДонецкая Народная РеспубликаНикарагуаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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