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МИД Турции назвал "неприемлемым" признание Россией ДНР и ЛНР
МИД Турции назвал "неприемлемым" признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
МИД Турции назвал "неприемлемым" признание Россией ДНР и ЛНР
Министерство иностранных дел Турции заявил, что признание ЛНР и ДНР со стороны России является неприемлемым шагом, нарушающим минские соглашения и целостность... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T03:08
2022-02-22T06:51
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
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луганская народная республика
мид турции
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АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Турции заявил, что признание ЛНР и ДНР со стороны России является неприемлемым шагом, нарушающим минские соглашения и целостность Украины.МИД Турции на фоне сложившейся ситуации призвал все стороны "действовать разумно".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, мид турции, турция, анкара, признание днр и лнр в россии
03:08 22.02.2022 (обновлено: 06:51 22.02.2022)
 
МИД Турции назвал "неприемлемым" признание Россией ДНР и ЛНР

МИД Турции назвал "неприемлемым шагом" признание Россией независимости ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
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АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Турции заявил, что признание ЛНР и ДНР со стороны России является неприемлемым шагом, нарушающим минские соглашения и целостность Украины.
"Решение Российской Федерации признать так называемые Донецкую и Луганскую республики в дополнение к нарушению минских соглашений представляет собой явное нарушение политического единства Украины и ее территориальной целостности. Решение Российской Федерации неприемлемо, мы отвергаем его", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
МИД Турции на фоне сложившейся ситуации призвал все стороны "действовать разумно".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:20
Опубликованы указы Путина о признании ДНР и ЛНР
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаМИД ТурцииТурцияАнкараПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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