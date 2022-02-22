03:08 22.02.2022 (обновлено: 06:51 22.02.2022)
МИД Турции назвал "неприемлемым" признание Россией ДНР и ЛНР
МИД Турции назвал "неприемлемым шагом" признание Россией независимости ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Турции заявил, что признание ЛНР и ДНР со стороны России является неприемлемым шагом, нарушающим минские соглашения и целостность Украины.
"Решение Российской Федерации признать так называемые Донецкую и Луганскую республики в дополнение к нарушению минских соглашений представляет собой явное нарушение политического единства Украины и ее территориальной целостности. Решение Российской Федерации неприемлемо, мы отвергаем его", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
МИД Турции на фоне сложившейся ситуации призвал все стороны "действовать разумно".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Никита Стома