https://ria.ru/20220222/priznanie-1774219419.html

МИД Турции назвал "неприемлемым" признание Россией ДНР и ЛНР

МИД Турции назвал "неприемлемым" признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

МИД Турции назвал "неприемлемым" признание Россией ДНР и ЛНР

Министерство иностранных дел Турции заявил, что признание ЛНР и ДНР со стороны России является неприемлемым шагом, нарушающим минские соглашения и целостность... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T03:08

2022-02-22T03:08

2022-02-22T06:51

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АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Турции заявил, что признание ЛНР и ДНР со стороны России является неприемлемым шагом, нарушающим минские соглашения и целостность Украины.МИД Турции на фоне сложившейся ситуации призвал все стороны "действовать разумно".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

https://ria.ru/20220222/ukaz-1774202298.html

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луганская народная республика

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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