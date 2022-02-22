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Генсек СЕ заявила, что признание ДНР и ЛНР "нарушает" Минские соглашения
Генсек СЕ заявила, что признание ДНР и ЛНР "нарушает" Минские соглашения - РИА Новости, 22.02.2022
Генсек СЕ заявила, что признание ДНР и ЛНР "нарушает" Минские соглашения
Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала признание Россией ДНР и ЛНР односторонним нарушением Минских соглашений, говорится в ее заявлении. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T01:03
2022-02-22T04:57
владимир путин
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
совет европы
ситуация в днр и лнр
мария пейчинович-бурич
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ПАРИЖ, 22 фев — РИА Новости. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала признание Россией ДНР и ЛНР односторонним нарушением Минских соглашений, говорится в ее заявлении.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Согласно заявлению Путина, правящая в Киеве верхушка заявляет о нежелании выполнять минские соглашения и не заинтересована в мирном решении проблемы Донбасса, Россия же делала все для сохранения территориальной целостности Украины. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами России.Она отметила, что Совет Европы подтверждает непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ."Призываем Российскую Федерацию отменить это решение и воздержаться от дальнейшего обострения ситуации. Мы настоятельно призываем наши государства-члены решить свои разногласия путем диалога, основанного на уважении принципов, закрепленных в уставе Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека", — добавила генсек СЕ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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владимир путин, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, совет европы, ситуация в днр и лнр, мария пейчинович-бурич, признание днр и лнр в россии
01:03 22.02.2022 (обновлено: 04:57 22.02.2022)
 
Генсек СЕ заявила, что признание ДНР и ЛНР "нарушает" Минские соглашения

Генсек СЕ Пейчинович-Бурич: признание Россией ДНР и ЛНР нарушает Минские соглашения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ПАРИЖ, 22 фев РИА Новости. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала признание Россией ДНР и ЛНР односторонним нарушением Минских соглашений, говорится в ее заявлении.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Согласно заявлению Путина, правящая в Киеве верхушка заявляет о нежелании выполнять минские соглашения и не заинтересована в мирном решении проблемы Донбасса, Россия же делала все для сохранения территориальной целостности Украины. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами России.

"Признание Россией так называемых "народных республик" Донецкой и Луганской областей является нарушением международного права и представляет собой одностороннее нарушение Минских соглашений, которые остаются единственной основой для урегулирования конфликта в Донбассе", — заявила Пейчинович-Бурич.

Она отметила, что Совет Европы подтверждает непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
"Призываем Российскую Федерацию отменить это решение и воздержаться от дальнейшего обострения ситуации. Мы настоятельно призываем наши государства-члены решить свои разногласия путем диалога, основанного на уважении принципов, закрепленных в уставе Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека", — добавила генсек СЕ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
01:48
США заявили, что Россия "ускорила" конфликт на востоке Украины
Опубликовано: Никита Брыкин
 
Владимир ПутинВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСовет ЕвропыСитуация в ДНР и ЛНРМария Пейчинович-БуричПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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