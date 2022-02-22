https://ria.ru/20220222/priznanie-1774218909.html

Генсек СЕ заявила, что признание ДНР и ЛНР "нарушает" Минские соглашения

Генсек СЕ заявила, что признание ДНР и ЛНР "нарушает" Минские соглашения - РИА Новости, 22.02.2022

Генсек СЕ заявила, что признание ДНР и ЛНР "нарушает" Минские соглашения

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала признание Россией ДНР и ЛНР односторонним нарушением Минских соглашений, говорится в ее заявлении. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T01:03

2022-02-22T01:03

2022-02-22T04:57

владимир путин

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донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

совет европы

ситуация в днр и лнр

мария пейчинович-бурич

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ПАРИЖ, 22 фев — РИА Новости. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала признание Россией ДНР и ЛНР односторонним нарушением Минских соглашений, говорится в ее заявлении.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Согласно заявлению Путина, правящая в Киеве верхушка заявляет о нежелании выполнять минские соглашения и не заинтересована в мирном решении проблемы Донбасса, Россия же делала все для сохранения территориальной целостности Украины. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами России.Она отметила, что Совет Европы подтверждает непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ."Призываем Российскую Федерацию отменить это решение и воздержаться от дальнейшего обострения ситуации. Мы настоятельно призываем наши государства-члены решить свои разногласия путем диалога, основанного на уважении принципов, закрепленных в уставе Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека", — добавила генсек СЕ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Никита Брыкин

владимир путин, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, совет европы, ситуация в днр и лнр, мария пейчинович-бурич, признание днр и лнр в россии