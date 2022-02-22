01:03 22.02.2022 (обновлено: 04:57 22.02.2022)
Генсек СЕ заявила, что признание ДНР и ЛНР "нарушает" Минские соглашения
Генсек СЕ Пейчинович-Бурич: признание Россией ДНР и ЛНР нарушает Минские соглашения
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич
ПАРИЖ, 22 фев — РИА Новости. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала признание Россией ДНР и ЛНР односторонним нарушением Минских соглашений, говорится в ее заявлении.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Согласно заявлению Путина, правящая в Киеве верхушка заявляет о нежелании выполнять минские соглашения и не заинтересована в мирном решении проблемы Донбасса, Россия же делала все для сохранения территориальной целостности Украины. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами России.
"Признание Россией так называемых "народных республик" Донецкой и Луганской областей является нарушением международного права и представляет собой одностороннее нарушение Минских соглашений, которые остаются единственной основой для урегулирования конфликта в Донбассе", — заявила Пейчинович-Бурич.
Она отметила, что Совет Европы подтверждает непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
"Призываем Российскую Федерацию отменить это решение и воздержаться от дальнейшего обострения ситуации. Мы настоятельно призываем наши государства-члены решить свои разногласия путем диалога, основанного на уважении принципов, закрепленных в уставе Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека", — добавила генсек СЕ.
Опубликовано: Никита Брыкин