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Швейцария призвала Россию отказаться от признания ДНР и ЛНР
Швейцария призвала Россию отказаться от признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Швейцария призвала Россию отказаться от признания ДНР и ЛНР
Швейцария в заявлении МИД в Twitter назвала признание Россией Донецкой и Луганской народных республик грубым нарушением международного права и призывает... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T02:39
2022-02-22T06:49
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
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россия
луганская народная республика
швейцария
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ЦЮРИХ, 22 фев - РИА Новости. Швейцария в заявлении МИД в Twitter назвала признание Россией Донецкой и Луганской народных республик грубым нарушением международного права и призывает отказаться от этого решения, говорится в заявлении Федерального департамента иностранных дел (МИД) страны.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, швейцария, цюрих, признание днр и лнр в россии
02:39 22.02.2022 (обновлено: 06:49 22.02.2022)
 
Швейцария призвала Россию отказаться от признания ДНР и ЛНР

МИД Швейцарии назвал признание ДНР и ЛНР "грубым нарушением международного права"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЦЮРИХ, 22 фев - РИА Новости. Швейцария в заявлении МИД в Twitter назвала признание Россией Донецкой и Луганской народных республик грубым нарушением международного права и призывает отказаться от этого решения, говорится в заявлении Федерального департамента иностранных дел (МИД) страны.

"Признание Россией отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины независимыми государствами является грубым нарушением международного права, территориальной целостности и суверенитета Украины и Минских соглашений. Швейцария призывает Россию выполнить свои международные обязательства и отменить свои действия", - говорится в заявлении МИД.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаШвейцарияЦюрихПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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