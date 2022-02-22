02:39 22.02.2022 (обновлено: 06:49 22.02.2022)
Швейцария призвала Россию отказаться от признания ДНР и ЛНР
МИД Швейцарии назвал признание ДНР и ЛНР "грубым нарушением международного права"
Донецк. Архивное фото
ЦЮРИХ, 22 фев - РИА Новости. Швейцария в заявлении МИД в Twitter назвала признание Россией Донецкой и Луганской народных республик грубым нарушением международного права и призывает отказаться от этого решения, говорится в заявлении Федерального департамента иностранных дел (МИД) страны.
"Признание Россией отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины независимыми государствами является грубым нарушением международного права, территориальной целостности и суверенитета Украины и Минских соглашений. Швейцария призывает Россию выполнить свои международные обязательства и отменить свои действия", - говорится в заявлении МИД.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
Опубликовано: Никита Стома