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Джонсон в беседе с Зеленским осудил признание Россией ДНР и ЛНР

Джонсон в беседе с Зеленским осудил признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Джонсон в беседе с Зеленским осудил признание Россией ДНР и ЛНР

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским решительно осудил признание Россией независимости РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T02:28

2022-02-22T02:28

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ЛОНДОН, 22 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским решительно осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба британского премьера.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Как указывается, стороны договорились, что "Запад должен поддерживать Украину в случае вторжения, но должен продолжать поиски дипломатического решения вплоть до последней секунды"."Премьер-министр добавил, что Великобритания уже обсуждает этот вопрос с партнерами и поднимет его в СБ ООН и в ОБСЕ в предстоящие несколько дней", - говорится в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

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