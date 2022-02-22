Джонсон в беседе с Зеленским осудил признание Россией ДНР и ЛНР
Премьер Британии Джонсон в беседе с Зеленским осудил признание Россией ДНР и ЛНР
© REUTERS / Peter Nicholls/PoolПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
ЛОНДОН, 22 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским решительно осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба британского премьера.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
"Премьер-министр Борис Джонсон сегодня вечером обсудил с президентом Владимиром Зеленским ухудшение ситуации вокруг и в самой Украине. Подчеркнув крайнюю озабоченность в связи с последним развитием событий в регионе, премьер-министр сказал президенту Зеленскому, что вторжение видится реальной вероятностью в предстоящие часы и дни. Премьер-министр решительно осудил сегодняшнее решение Кремля признать Луганск и Донецк независимыми государствами и заявил, что этот шаг сделал минские договоренности и процесс неработающим", - говорится в заявлении.
Как указывается, стороны договорились, что "Запад должен поддерживать Украину в случае вторжения, но должен продолжать поиски дипломатического решения вплоть до последней секунды".
"Премьер-министр добавил, что Великобритания уже обсуждает этот вопрос с партнерами и поднимет его в СБ ООН и в ОБСЕ в предстоящие несколько дней", - говорится в сообщении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Никита Стома