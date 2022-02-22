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Премьер Дании пригрозил России "ответом" после признания ДНР и ЛНР
Премьер Дании пригрозил России "ответом" после признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Премьер Дании пригрозил России "ответом" после признания ДНР и ЛНР
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в сообщении, опубликованном офисом в Twitter, что решение России признать ДНР и ЛНР нарушает суверенитет Украины РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T01:33
2022-02-22T06:46
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
метте фредериксен
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ЦЮРИХ, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в сообщении, опубликованном офисом в Twitter, что решение России признать ДНР и ЛНР нарушает суверенитет Украины и не останется без ответа.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийств мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, метте фредериксен, цюрих, признание днр и лнр в россии
01:33 22.02.2022 (обновлено: 06:46 22.02.2022)
 
Премьер Дании пригрозил России "ответом" после признания ДНР и ЛНР

Премьер Дании Фредериксен: признание Россией ДНР и ЛНР не останется без ответа

© REUTERS / Alexander ErmochenkoВоеннослужащий Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке
Военнослужащий Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Военнослужащий Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в сообщении, опубликованном офисом в Twitter, что решение России признать ДНР и ЛНР нарушает суверенитет Украины и не останется без ответа.

"Премьер-министр Фредериксен: "Решение России признать независимость так называемых ДНР и ЛНР, регионов Украины, является вопиющим нарушением суверенитета Украины и международного права. Дания осуждает это решение, которое не останется без ответа", - говорится в сообщении.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийств мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:20
Опубликованы указы Путина о признании ДНР и ЛНР
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаМетте ФредериксенЦюрихПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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