01:33 22.02.2022 (обновлено: 06:46 22.02.2022)
Премьер Дании пригрозил России "ответом" после признания ДНР и ЛНР
Премьер Дании Фредериксен: признание Россией ДНР и ЛНР не останется без ответа
© REUTERS / Alexander ErmochenkoВоеннослужащий Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке
Военнослужащий Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке. Архивное фото
ЦЮРИХ, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в сообщении, опубликованном офисом в Twitter, что решение России признать ДНР и ЛНР нарушает суверенитет Украины и не останется без ответа.
"Премьер-министр Фредериксен: "Решение России признать независимость так называемых ДНР и ЛНР, регионов Украины, является вопиющим нарушением суверенитета Украины и международного права. Дания осуждает это решение, которое не останется без ответа", - говорится в сообщении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийств мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
Опубликовано: Никита Стома