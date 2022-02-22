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Председатель ПАСЕ предложит обсудить вопрос о признании ДНР и ЛНР 11 марта

Председатель ПАСЕ предложит обсудить вопрос о признании ДНР и ЛНР 11 марта - РИА Новости, 22.02.2022

Председатель ПАСЕ предложит обсудить вопрос о признании ДНР и ЛНР 11 марта

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс заявил, что предложит в срочном порядке обсудить вопрос о признании Россией ДНР и ЛНР 11... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T01:24

2022-02-22T01:24

2022-02-22T04:59

в мире

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луганская народная республика

парламентская ассамблея совета европы

берлин (город)

тини кокс

признание днр и лнр в россии

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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс заявил, что предложит в срочном порядке обсудить вопрос о признании Россией ДНР и ЛНР 11 марта на встрече постоянного комитета в Берлине.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Он также подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и призвал Россию отменить своё решение."Я предложу Ассамблее рассмотреть этот вопрос в срочном порядке, в том числе на заседании Постоянного комитета в Берлине 11 марта 2022 года", - подчеркнул глава ПАСЕ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, парламентская ассамблея совета европы, берлин (город), тини кокс, признание днр и лнр в россии