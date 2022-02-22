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Глава Мурманской области назвал признание Донбасса историческим решением
Глава Мурманской области назвал признание Донбасса историческим решением - РИА Новости, 22.02.2022
Глава Мурманской области назвал признание Донбасса историческим решением
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своих соцсетях написал о том, что полностью поддерживает решение президента РФ Владимира Путина признать... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T01:19
2022-02-22T06:46
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
андрей чибис
мурманск
признание днр и лнр в россии
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МУРМАНСК, 22 фев - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своих соцсетях написал о том, что полностью поддерживает решение президента РФ Владимира Путина признать независимость республик Донбасса и считает это решение историческим, обеспечивающим безопасность рубежей России.Он отметил, что россияне никогда не оставляли в беде братские народы и своих людей, не стояли в стороне, когда есть угроза для жизней. "И сейчас не станем", - подчеркнул глава региона.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, андрей чибис, мурманск, признание днр и лнр в россии
01:19 22.02.2022 (обновлено: 06:46 22.02.2022)
 
Глава Мурманской области назвал признание Донбасса историческим решением

Глава Мурманской области Чибис: признание Донбасса — по-настоящему историческое решение

© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий ДубовГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий Дубов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 22 фев - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своих соцсетях написал о том, что полностью поддерживает решение президента РФ Владимира Путина признать независимость республик Донбасса и считает это решение историческим, обеспечивающим безопасность рубежей России.
"Это по-настоящему историческое событие для всей нашей страны и каждого россиянина, который проживает в том числе на территории ЛНР и ДНР. Это решение - гарант их безопасности, безопасности наших рубежей и жителей всей России", - написал Чибис.
Он отметил, что россияне никогда не оставляли в беде братские народы и своих людей, не стояли в стороне, когда есть угроза для жизней. "И сейчас не станем", - подчеркнул глава региона.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:20
Опубликованы указы Путина о признании ДНР и ЛНР
Опубликовано: Никита Стома
 
Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей ЧибисМурманскПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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