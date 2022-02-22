https://ria.ru/20220222/priznanie-1774209266.html

Глава Мурманской области назвал признание Донбасса историческим решением

Глава Мурманской области назвал признание Донбасса историческим решением - РИА Новости, 22.02.2022

Глава Мурманской области назвал признание Донбасса историческим решением

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своих соцсетях написал о том, что полностью поддерживает решение президента РФ Владимира Путина признать... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T01:19

2022-02-22T01:19

2022-02-22T06:46

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

андрей чибис

мурманск

признание днр и лнр в россии

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МУРМАНСК, 22 фев - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своих соцсетях написал о том, что полностью поддерживает решение президента РФ Владимира Путина признать независимость республик Донбасса и считает это решение историческим, обеспечивающим безопасность рубежей России.Он отметил, что россияне никогда не оставляли в беде братские народы и своих людей, не стояли в стороне, когда есть угроза для жизней. "И сейчас не станем", - подчеркнул глава региона.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/ukaz-1774202298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, андрей чибис, мурманск, признание днр и лнр в россии