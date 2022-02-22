01:19 22.02.2022 (обновлено: 06:46 22.02.2022)
Глава Мурманской области назвал признание Донбасса историческим решением
Глава Мурманской области Чибис: признание Донбасса — по-настоящему историческое решение
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий ДубовГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий Дубов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
МУРМАНСК, 22 фев - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своих соцсетях написал о том, что полностью поддерживает решение президента РФ Владимира Путина признать независимость республик Донбасса и считает это решение историческим, обеспечивающим безопасность рубежей России.
"Это по-настоящему историческое событие для всей нашей страны и каждого россиянина, который проживает в том числе на территории ЛНР и ДНР. Это решение - гарант их безопасности, безопасности наших рубежей и жителей всей России", - написал Чибис.
Он отметил, что россияне никогда не оставляли в беде братские народы и своих людей, не стояли в стороне, когда есть угроза для жизней. "И сейчас не станем", - подчеркнул глава региона.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Никита Стома