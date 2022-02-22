https://ria.ru/20220222/priznanie-1774207133.html

МИД Австралии назвал признание ЛНР и ДНР нарушением целостности Украины

МИД Австралии назвал признание ЛНР и ДНР нарушением целостности Украины - РИА Новости, 22.02.2022

МИД Австралии назвал признание ЛНР и ДНР нарушением целостности Украины

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила в Twitter, что признание РФ ЛНР и ДНР является нарушением территориальной целостности Украины и минских... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T01:01

2022-02-22T01:01

2022-02-22T07:24

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владимир путин

россия

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донбасс

марис пейн

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила в Twitter, что признание РФ ЛНР и ДНР является нарушением территориальной целостности Украины и минских соглашений.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, донбасс, марис пейн, признание днр и лнр в россии