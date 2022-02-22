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МИД Австралии назвал признание ЛНР и ДНР нарушением целостности Украины
МИД Австралии назвал признание ЛНР и ДНР нарушением целостности Украины - РИА Новости, 22.02.2022
МИД Австралии назвал признание ЛНР и ДНР нарушением целостности Украины
Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила в Twitter, что признание РФ ЛНР и ДНР является нарушением территориальной целостности Украины и минских... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T01:01
2022-02-22T07:24
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
донбасс
марис пейн
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила в Twitter, что признание РФ ЛНР и ДНР является нарушением территориальной целостности Украины и минских соглашений.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, донбасс, марис пейн, признание днр и лнр в россии
01:01 22.02.2022 (обновлено: 07:24 22.02.2022)
 
МИД Австралии назвал признание ЛНР и ДНР нарушением целостности Украины

Глава МИД Австралии Пейн: признание ЛНР и ДНР является нарушением целостности Украины

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМинистр иностранных дел Австралии Мариc Пейн
Министр иностранных дел Австралии Мариc Пейн - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Министр иностранных дел Австралии Мариc Пейн. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила в Twitter, что признание РФ ЛНР и ДНР является нарушением территориальной целостности Украины и минских соглашений.
"Признание Россией двух сепаратистских территорий Украины является нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. Российская пропаганда никого не может убедить. Австралия продолжает работать с партнерами, чтобы гарантировать суровую плату за агрессию России", - написала она на своей странице в Twitter.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Вчера, 17:19
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Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонбассМарис ПейнПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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