01:01 22.02.2022 (обновлено: 07:24 22.02.2022)
МИД Австралии назвал признание ЛНР и ДНР нарушением целостности Украины
Глава МИД Австралии Пейн: признание ЛНР и ДНР является нарушением целостности Украины
© AP Photo / Mark SchiefelbeinМинистр иностранных дел Австралии Мариc Пейн
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Министр иностранных дел Австралии Мариc Пейн. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила в Twitter, что признание РФ ЛНР и ДНР является нарушением территориальной целостности Украины и минских соглашений.
"Признание Россией двух сепаратистских территорий Украины является нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. Российская пропаганда никого не может убедить. Австралия продолжает работать с партнерами, чтобы гарантировать суровую плату за агрессию России", - написала она на своей странице в Twitter.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
Опубликовано: Никита Стома