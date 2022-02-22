00:54 22.02.2022 (обновлено: 06:44 22.02.2022)
Блинкен назвал признание ДНР и ЛНР "атакой на суверенитет Украины"
Блинкен: признание Россией ДНР и ЛНР является атакой на суверенитет Украины
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение России признать ДНР и ЛНР символизирует полный отказ Москвы от ее обязательств в рамках минских соглашений и является "посягательством" на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
"Это решение представляет собой отказ от обязательств России в рамках минских соглашений, оно также прямо противоречит заявленной Россией приверженности дипломатии и представляет собой явное посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении Блинкена, которое распространил госдепартамент.
Глава американской дипломатии также заявил, что будущий указ президента США Джо Байдена, который планируется подписать вслед за решением РФ признать ДНР и ЛНР, подразумевает "полный запрет на инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских граждан в пользу ДНР и ЛНР".
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Опубликовано: Никита Стома