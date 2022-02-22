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Блинкен назвал признание ДНР и ЛНР "атакой на суверенитет Украины"
Блинкен назвал признание ДНР и ЛНР "атакой на суверенитет Украины" - РИА Новости, 22.02.2022
Блинкен назвал признание ДНР и ЛНР "атакой на суверенитет Украины"
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение России признать ДНР и ЛНР символизирует полный отказ Москвы от ее обязательств в рамках минских соглашений и РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:54
2022-02-22T06:44
в мире
донецкая народная республика
москва
россия
энтони блинкен
луганская народная республика
владимир путин
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение России признать ДНР и ЛНР символизирует полный отказ Москвы от ее обязательств в рамках минских соглашений и является "посягательством" на суверенитет и территориальную целостность Украины.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Глава американской дипломатии также заявил, что будущий указ президента США Джо Байдена, который планируется подписать вслед за решением РФ признать ДНР и ЛНР, подразумевает "полный запрет на инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских граждан в пользу ДНР и ЛНР"."Он не направлен против народа или правительства Украины и позволит продолжать гуманитарную и иную деятельность в этих регионах", - добавил Блинкен, подчеркнув, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину в будущем.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
донецкая народная республика
москва
россия
луганская народная республика
сша
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в мире, донецкая народная республика, москва, россия, энтони блинкен, луганская народная республика, владимир путин, джо байден, сша, вашингтон (город), признание днр и лнр в россии
00:54 22.02.2022 (обновлено: 06:44 22.02.2022)
 
Блинкен назвал признание ДНР и ЛНР "атакой на суверенитет Украины"

Блинкен: признание Россией ДНР и ЛНР является атакой на суверенитет Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение России признать ДНР и ЛНР символизирует полный отказ Москвы от ее обязательств в рамках минских соглашений и является "посягательством" на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
"Это решение представляет собой отказ от обязательств России в рамках минских соглашений, оно также прямо противоречит заявленной Россией приверженности дипломатии и представляет собой явное посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении Блинкена, которое распространил госдепартамент.
Глава американской дипломатии также заявил, что будущий указ президента США Джо Байдена, который планируется подписать вслед за решением РФ признать ДНР и ЛНР, подразумевает "полный запрет на инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских граждан в пользу ДНР и ЛНР".
"Он не направлен против народа или правительства Украины и позволит продолжать гуманитарную и иную деятельность в этих регионах", - добавил Блинкен, подчеркнув, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину в будущем.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаМоскваРоссияЭнтони БлинкенЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинДжо БайденСШАВашингтон (город)Признание ДНР и ЛНР в России
 
 
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