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Блинкен назвал признание ДНР и ЛНР "атакой на суверенитет Украины"

Блинкен назвал признание ДНР и ЛНР "атакой на суверенитет Украины" - РИА Новости, 22.02.2022

Блинкен назвал признание ДНР и ЛНР "атакой на суверенитет Украины"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение России признать ДНР и ЛНР символизирует полный отказ Москвы от ее обязательств в рамках минских соглашений и РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T00:54

2022-02-22T00:54

2022-02-22T06:44

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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение России признать ДНР и ЛНР символизирует полный отказ Москвы от ее обязательств в рамках минских соглашений и является "посягательством" на суверенитет и территориальную целостность Украины.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Глава американской дипломатии также заявил, что будущий указ президента США Джо Байдена, который планируется подписать вслед за решением РФ признать ДНР и ЛНР, подразумевает "полный запрет на инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских граждан в пользу ДНР и ЛНР"."Он не направлен против народа или правительства Украины и позволит продолжать гуманитарную и иную деятельность в этих регионах", - добавил Блинкен, подчеркнув, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину в будущем.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

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