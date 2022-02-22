https://ria.ru/20220222/priznanie-1774205856.html

МИД Чехии назвал признание ЛНР и ДНР "вопиющим нарушением Устава ООН"

МИД Чехии назвал признание ЛНР и ДНР "вопиющим нарушением Устава ООН" - РИА Новости, 22.02.2022

МИД Чехии назвал признание ЛНР и ДНР "вопиющим нарушением Устава ООН"

Решение России о признании независимости ЛНР и ДНР является "вопиющим нарушением Устава ООН, Минских соглашений и Будапештского меморандума 1994 года",... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T00:50

2022-02-22T00:50

2022-02-22T06:44

в мире

владимир зеленский

сергей лавров

михаил мишустин

россия

чехия

киев

мид чехии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773750722_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_d6d13dd73e84a9d7775c1faa48353bf5.jpg

ПРАГА, 22 фев – РИА Новости. Решение России о признании независимости ЛНР и ДНР является "вопиющим нарушением Устава ООН, Минских соглашений и Будапештского меморандума 1994 года", говорится в заявлении МИД Чехии, опубликованном вечером в понедельник на сайте ведомства.Дипведомство Чехии полагает, что признание независимости ЛНР и ДНР является еще одним шагом "в эскалации и без того напряженной ситуации и угрожает безопасности всей Европы". Чехия вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддерживает международные дипломатические усилия по сохранению мира и подтверждает принципиальную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, добавили в МИД страны."Мы призываем Российскую Федерацию пересмотреть этот шаг и вернуться за стол переговоров в интересах безопасности всего континента", - говорится в заключение заявления МИД Чехии.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации на Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных тогда ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774205326.html

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773632210.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

россия

чехия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир зеленский, сергей лавров, михаил мишустин, россия, чехия, киев, мид чехии, оон, нато, признание днр и лнр в россии