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МИД Чехии назвал признание ЛНР и ДНР "вопиющим нарушением Устава ООН"
МИД Чехии назвал признание ЛНР и ДНР "вопиющим нарушением Устава ООН" - РИА Новости, 22.02.2022
МИД Чехии назвал признание ЛНР и ДНР "вопиющим нарушением Устава ООН"
Решение России о признании независимости ЛНР и ДНР является "вопиющим нарушением Устава ООН, Минских соглашений и Будапештского меморандума 1994 года",... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:50
2022-02-22T06:44
в мире
владимир зеленский
сергей лавров
михаил мишустин
россия
чехия
киев
мид чехии
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ПРАГА, 22 фев – РИА Новости. Решение России о признании независимости ЛНР и ДНР является "вопиющим нарушением Устава ООН, Минских соглашений и Будапештского меморандума 1994 года", говорится в заявлении МИД Чехии, опубликованном вечером в понедельник на сайте ведомства.Дипведомство Чехии полагает, что признание независимости ЛНР и ДНР является еще одним шагом "в эскалации и без того напряженной ситуации и угрожает безопасности всей Европы". Чехия вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддерживает международные дипломатические усилия по сохранению мира и подтверждает принципиальную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, добавили в МИД страны."Мы призываем Российскую Федерацию пересмотреть этот шаг и вернуться за стол переговоров в интересах безопасности всего континента", - говорится в заключение заявления МИД Чехии.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации на Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных тогда ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774205326.html
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в мире, владимир зеленский, сергей лавров, михаил мишустин, россия, чехия, киев, мид чехии, оон, нато, признание днр и лнр в россии
00:50 22.02.2022 (обновлено: 06:44 22.02.2022)
 
МИД Чехии назвал признание ЛНР и ДНР "вопиющим нарушением Устава ООН"

МИД Чехии назвал признание Россией ЛНР и ДНР "вопиющим нарушением Устава ООН"

© REUTERS / Alexander ErmochenkoВоеннослужащие Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке
Военнослужащие Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Военнослужащие Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке. Архивное фото
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ПРАГА, 22 фев – РИА Новости. Решение России о признании независимости ЛНР и ДНР является "вопиющим нарушением Устава ООН, Минских соглашений и Будапештского меморандума 1994 года", говорится в заявлении МИД Чехии, опубликованном вечером в понедельник на сайте ведомства.
"МИД Чехии решительно осуждает решение России признать независимость так называемых Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Это является вопиющим нарушением Устава ООН, Минских соглашений и Будапештского меморандума 1994 года", - говорится в заявлении.
Дипведомство Чехии полагает, что признание независимости ЛНР и ДНР является еще одним шагом "в эскалации и без того напряженной ситуации и угрожает безопасности всей Европы". Чехия вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддерживает международные дипломатические усилия по сохранению мира и подтверждает принципиальную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, добавили в МИД страны.
"Мы призываем Российскую Федерацию пересмотреть этот шаг и вернуться за стол переговоров в интересах безопасности всего континента", - говорится в заключение заявления МИД Чехии.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:47
ЕС не будет сразу вводить санкции против России, сообщило СМИ
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации на Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.
Женщина продает цветы в подземном переходе в центре Киева - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 17:19
"Испытали дикий стресс". Потери Украины и без войны — колоссальные
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных тогда ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийСергей ЛавровМихаил МишустинРоссияЧехияКиевМИД ЧехииООННАТОПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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