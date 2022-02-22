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Генсек ООН оценил решение России признать ДНР и ЛНР
Генсек ООН оценил решение России признать ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Генсек ООН оценил решение России признать ДНР и ЛНР
Решение России признать независимость ДНР и ЛНР является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствует принципам устава ООН,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:46
2022-02-22T05:01
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
оон
антониу гутерреш
признание днр и лнр в россии
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ООН, 22 фев - РИА Новости. Решение России признать независимость ДНР и ЛНР является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствует принципам устава ООН, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика."Организация Объединенных Наций, согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи, по-прежнему полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - указал Дюжаррик.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также договоры о помощи.ЕС и НАТО выступили с осуждением этого решения.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Григорий Ивашкин
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон, антониу гутерреш, признание днр и лнр в россии
00:46 22.02.2022 (обновлено: 05:01 22.02.2022)
 
Генсек ООН оценил решение России признать ДНР и ЛНР

Генсек ООН считает решение России признать ДНР и ЛНР не соответствующим Уставу ООН

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 22 фев - РИА Новости. Решение России признать независимость ДНР и ЛНР является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствует принципам устава ООН, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь считает решение Российской Федерации нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и не соответствующим принципам Устава Организации Объединенных Наций", - сказано в комментарии.
"Организация Объединенных Наций, согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи, по-прежнему полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - указал Дюжаррик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также договоры о помощи.
ЕС и НАТО выступили с осуждением этого решения.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаООНАнтониу ГутеррешПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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