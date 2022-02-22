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Генсек ООН оценил решение России признать ДНР и ЛНР

Генсек ООН оценил решение России признать ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Генсек ООН оценил решение России признать ДНР и ЛНР

Решение России признать независимость ДНР и ЛНР является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствует принципам устава ООН,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T00:46

2022-02-22T00:46

2022-02-22T05:01

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антониу гутерреш

признание днр и лнр в россии

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ООН, 22 фев - РИА Новости. Решение России признать независимость ДНР и ЛНР является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствует принципам устава ООН, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика."Организация Объединенных Наций, согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи, по-прежнему полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - указал Дюжаррик.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также договоры о помощи.ЕС и НАТО выступили с осуждением этого решения.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон, антониу гутерреш, признание днр и лнр в россии