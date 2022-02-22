00:46 22.02.2022 (обновлено: 05:01 22.02.2022)
Генсек ООН оценил решение России признать ДНР и ЛНР
Генсек ООН считает решение России признать ДНР и ЛНР не соответствующим Уставу ООН
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 22 фев - РИА Новости. Решение России признать независимость ДНР и ЛНР является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствует принципам устава ООН, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь считает решение Российской Федерации нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и не соответствующим принципам Устава Организации Объединенных Наций", - сказано в комментарии.
"Организация Объединенных Наций, согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи, по-прежнему полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - указал Дюжаррик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также договоры о помощи.
ЕС и НАТО выступили с осуждением этого решения.
Опубликовано: Григорий Ивашкин