https://ria.ru/20220222/priznanie-1774205005.html

Глава МИД Бельгии прокомментировала признание Россией ДНР и ЛНР

Глава МИД Бельгии прокомментировала признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Глава МИД Бельгии прокомментировала признание Россией ДНР и ЛНР

Глава МИД Бельгии Софи Вильмес в Twitter осудила признание Россией независимости ДНР и ЛНР и сообщила, что Брюссель будет реагировать на это вместе с партнерами РИА Новости, 22.02.2022

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йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД Бельгии Софи Вильмес в Twitter осудила признание Россией независимости ДНР и ЛНР и сообщила, что Брюссель будет реагировать на это вместе с партнерами по ЕС и НАТО.Ранее ЕС и НАТО выступили с осуждением этого решения.Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР и заявил, что этот шаг подрывает усилия по урегулированию конфликта вокруг Украины.Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении пообещали ответить санкциями на признание независимости ДНР и ЛНР.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также договоры о помощи.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/ukaz-1774202298.html

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донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Никита Стома

в мире, урсула фон дер ляйен, йенс столтенберг, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, нато, евросовет