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Глава МИД Бельгии прокомментировала признание Россией ДНР и ЛНР
Глава МИД Бельгии прокомментировала признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Глава МИД Бельгии прокомментировала признание Россией ДНР и ЛНР
Глава МИД Бельгии Софи Вильмес в Twitter осудила признание Россией независимости ДНР и ЛНР и сообщила, что Брюссель будет реагировать на это вместе с партнерами РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:44
2022-02-22T00:44
в мире
урсула фон дер ляйен
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД Бельгии Софи Вильмес в Twitter осудила признание Россией независимости ДНР и ЛНР и сообщила, что Брюссель будет реагировать на это вместе с партнерами по ЕС и НАТО.Ранее ЕС и НАТО выступили с осуждением этого решения.Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР и заявил, что этот шаг подрывает усилия по урегулированию конфликта вокруг Украины.Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении пообещали ответить санкциями на признание независимости ДНР и ЛНР.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также договоры о помощи.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/ukaz-1774202298.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, йенс столтенберг, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, нато, евросовет
00:44 22.02.2022
 
Глава МИД Бельгии прокомментировала признание Россией ДНР и ЛНР

Глава МИД Бельгии Вильмес: Брюссель отреагирует на признание ДНР и ЛНР вместе с партнерами

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД Бельгии Софи Вильмес в Twitter осудила признание Россией независимости ДНР и ЛНР и сообщила, что Брюссель будет реагировать на это вместе с партнерами по ЕС и НАТО.

"Это нарушение международного права, минских соглашений и территориальной целостности Украины. Мы будем тесно работать с нашими партнерами по ЕС и НАТО над сильной и единой реакцией", - написала Вильмес.

Ранее ЕС и НАТО выступили с осуждением этого решения.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР и заявил, что этот шаг подрывает усилия по урегулированию конфликта вокруг Украины.
Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении пообещали ответить санкциями на признание независимости ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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Опубликованы указы Путина о признании ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также договоры о помощи.
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