Глава МИД Бельгии прокомментировала признание Россией ДНР и ЛНР
Глава МИД Бельгии Вильмес: Брюссель отреагирует на признание ДНР и ЛНР вместе с партнерами
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД Бельгии Софи Вильмес в Twitter осудила признание Россией независимости ДНР и ЛНР и сообщила, что Брюссель будет реагировать на это вместе с партнерами по ЕС и НАТО.
"Это нарушение международного права, минских соглашений и территориальной целостности Украины. Мы будем тесно работать с нашими партнерами по ЕС и НАТО над сильной и единой реакцией", - написала Вильмес.
Ранее ЕС и НАТО выступили с осуждением этого решения.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР и заявил, что этот шаг подрывает усилия по урегулированию конфликта вокруг Украины.
Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении пообещали ответить санкциями на признание независимости ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также договоры о помощи.
Опубликовано: Никита Стома