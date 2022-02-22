https://ria.ru/20220222/priznanie-1774203404.html

В СПЧ назвали признание ЛНР и ДНР решением, вызревавшим восемь лет

В СПЧ назвали признание ЛНР и ДНР решением, вызревавшим восемь лет - РИА Новости, 22.02.2022

В СПЧ назвали признание ЛНР и ДНР решением, вызревавшим восемь лет

Признание ДНР и ЛНР – вполне ожидаемый шаг, которого ждали в республиках, оно вызревало восемь лет, заявили РИА Новости члены Совета по правам человека при... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T00:30

2022-02-22T00:30

2022-02-22T06:44

владимир путин

донецкая народная республика

россия

новороссия

вооруженные силы украины

в мире

кирилл вышинский

александр брод

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Признание ДНР и ЛНР – вполне ожидаемый шаг, которого ждали в республиках, оно вызревало восемь лет, заявили РИА Новости члены Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Вышинский и Александр Брод.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.По словам члена Совета Брода, признание независимости двух республик вызревало восемь лет и стало вынужденной мерой из-за агрессивной политики Украины."Признание независимости ДНР и ЛНР вызревало все эти восемь лет и стало вынужденной мерой вследствие агрессивной политики Украины и её зарубежных вдохновителей. По сути Украина повергла народы Новороссии в гуманитарную катастрофу. При циничном невмешательстве Запада ВСУ регулярно обстреливали территории ЛНР и ДНР, гибли мирные граждане, женщины, старики и дети. Украина перестала выполнять свои социальные обязательства перед жителями Новороссии, обрекая их на выживание без работы и содержания. Не случайно жители ДНР и ЛНР, не желая связывать свое будущее с Украиной, стали активно подавать документы на получение российского гражданства. Именно наша страна протянула им руку помощи", - сообщил Брод РИА Новости.Он отметил, что признание независимости двух республик позволит обеспечить безопасность для россиян. "Сейчас Новороссия встала перед угрозой новой агрессии со стороны ВСУ. Это повлекло массовую эвакуацию мирных граждан на территорию России. В Новороссии проживает более 700 тысяч человек с российским гражданством. Признание независимости ДНР и ЛНР, подписание договоров о сотрудничестве – это закономерное решение, позволяющее обеспечить безопасность для россиян и соотечественников, спасти их от гуманитарной катастрофы, предоставить дальнейшие перспективы развития", - сказал Брод.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/ukaz-1774202298.html

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773632210.html

донецкая народная республика

россия

новороссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

владимир путин, донецкая народная республика, россия, новороссия, вооруженные силы украины, в мире, кирилл вышинский, александр брод, признание днр и лнр в россии