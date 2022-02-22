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В Чехии назвали признание Россией ДНР и ЛНР "принуждением" Украины к миру
В Чехии назвали признание Россией ДНР и ЛНР "принуждением" Украины к миру - РИА Новости, 22.02.2022
В Чехии назвали признание Россией ДНР и ЛНР "принуждением" Украины к миру
Признание Россией независимости ЛНР и ДНР сужает возможную войну до рамок локальной и для Украины может означать "принуждение к миру", заявил РИА Новости член... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T04:28
2022-02-22T04:28
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
россия
киев
северный поток — 2
ростовская область
владимир путин
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ПРАГА, 22 фев - РИА Новости. Признание Россией независимости ЛНР и ДНР сужает возможную войну до рамок локальной и для Украины может означать "принуждение к миру", заявил РИА Новости член комитета по международным делам парламента Чехии Ярослав Башта.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.По мнению чешского политика, украинский президент Владимир Зеленский может иметь личную заинтересованность в военных действиях на востоке страны. "Если Зеленский начнет воевать, это поможет ему остаться в президентском дворце на второй срок. Не начнет воевать – значит ему придется вскоре покинуть дворец, потому что никаких серьезных достижений на посту главы страны за ним не числится", - заявил Башта.Если удастся избежать на Украине большой войны, то и серьезных санкций в отношении России со стороны западных стран ждать не следует, а с ограниченными санкциями РФ, как всегда, успешно справится, считает Башта. "Наверняка признание Россией независимости ЛНР и ДНР приведет к разрыву дипотношений между Москвой и Киевом В таком случае роль посредника в отношениях между ними возьмет на себя кто-то из наиболее активных сейчас переговорщиков, скорее всего, Берлин. Немцы, как наиболее заинтересованная сторона, помогут также сохранить и довести до ума и проект "Северный поток — 2", - сказал чешский депутат."Что касается минских соглашений, то они могут серьезно "зависнуть", существенно изменить свой формат или вообще исчезнуть. Киеву это будет только на руку, он и раньше давал понять, что эти соглашения висят у него на плечах лишним бременем", - подчеркнул Башта.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/shakh-1774223827.html
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, россия, киев, северный поток — 2, ростовская область, владимир путин, ярослав башта, прага
04:28 22.02.2022
 
В Чехии назвали признание Россией ДНР и ЛНР "принуждением" Украины к миру

Чешский депутат Башта: признание Россией ДНР и ЛНР может быть принуждением Украины к миру

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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ПРАГА, 22 фев - РИА Новости. Признание Россией независимости ЛНР и ДНР сужает возможную войну до рамок локальной и для Украины может означать "принуждение к миру", заявил РИА Новости член комитета по международным делам парламента Чехии Ярослав Башта.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

"Признание независимости ЛНР и ДНР означает, кроме прочего, и подписание договора о сотрудничестве, в том числе военном, между РФ и этими республиками, а значит и вступление российских войск на их территорию. Для Украины это может означать, как говорится, "принуждение к миру", - сказал Башта.

По мнению чешского политика, украинский президент Владимир Зеленский может иметь личную заинтересованность в военных действиях на востоке страны. "Если Зеленский начнет воевать, это поможет ему остаться в президентском дворце на второй срок. Не начнет воевать – значит ему придется вскоре покинуть дворец, потому что никаких серьезных достижений на посту главы страны за ним не числится", - заявил Башта.
Донецк - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
04:14
Россия "поставила шах" Украине, заявил эксперт
Если удастся избежать на Украине большой войны, то и серьезных санкций в отношении России со стороны западных стран ждать не следует, а с ограниченными санкциями РФ, как всегда, успешно справится, считает Башта. "Наверняка признание Россией независимости ЛНР и ДНР приведет к разрыву дипотношений между Москвой и Киевом В таком случае роль посредника в отношениях между ними возьмет на себя кто-то из наиболее активных сейчас переговорщиков, скорее всего, Берлин. Немцы, как наиболее заинтересованная сторона, помогут также сохранить и довести до ума и проект "Северный поток — 2", - сказал чешский депутат.
"Что касается минских соглашений, то они могут серьезно "зависнуть", существенно изменить свой формат или вообще исчезнуть. Киеву это будет только на руку, он и раньше давал понять, что эти соглашения висят у него на плечах лишним бременем", - подчеркнул Башта.
Президент России Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:20
Опубликованы указы Путина о признании ДНР и ЛНР
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинРоссияКиевСеверный поток — 2Ростовская областьВладимир ПутинЯрослав БаштаПрага
 
 
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