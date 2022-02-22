https://ria.ru/20220222/prigovor-1774474867.html
Россиянин получил реальный срок за фиктивный брак ради гражданства США
Россиянин получил реальный срок за фиктивный брак ради гражданства США - РИА Новости, 23.02.2022
Россиянин получил реальный срок за фиктивный брак ради гражданства США
Суд в США приговорил уроженца России Андрея Калугина к шести месяцам тюрьмы за фиктивный брак с целью получения гражданства США с американкой, женщину... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-22T22:31
2022-02-22T22:31
2022-02-23T03:06
в мире
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1920x0_80_0_0_3c91455ed85bfad69e715673001bb621.jpg
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Суд в США приговорил уроженца России Андрея Калугина к шести месяцам тюрьмы за фиктивный брак с целью получения гражданства США с американкой, женщину приговорили к 15 месяцам заключения, сообщил американский минюст во вторник.Как сообщает пресс-служба минюста, приговор бывшим супругам был вынесен еще на прошлой неделе, но сообщается о нем лишь сегодня.Ранее в сентябре прошлого года суд в Калифорнии пришел к выводу, что 36-летний выходец из России Калугин и 32-летняя гражданка США, сотрудница госдепартамента США Лаура Галлахер намеренно обманывали иммиграционные службы с целью получения россиянином гражданства и паспорта США.По данным следствия, пара познакомилась в 2013 году во время учебы в юридической школе, а в 2015, незадолго до того, как у Калугина должна была истечь студенческая виза, заключили брак и подали документы на получение им вида на жительство (так называемой грин-карты). В марте 2016 года, сообщает ведомство, пара переехала из Калифорнии в Виргинию, где вскоре рассталась. Несмотря на разрыв, свидетельствует минюст, они продолжили процесс получения американских документов для Калугина. Галлахер подала на развод вскоре после получения супругом гражданства и дипломатического паспорта для выездов за границу.По закону США Калугину и Галлахер могло грозить до 10 лет тюрьмы. Решением суда Калугин также лишается американского гражданства.
https://ria.ru/20220208/semya-1771584043.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия
22:31 22.02.2022 (обновлено: 03:06 23.02.2022)
Россиянин получил реальный срок за фиктивный брак ради гражданства США
Россиянина Калугина приговорили к полугоду тюрьмы за фиктивный брак ради гражданства США
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Суд в США приговорил уроженца России Андрея Калугина к шести месяцам тюрьмы за фиктивный брак с целью получения гражданства США с американкой, женщину приговорили к 15 месяцам заключения, сообщил американский минюст во вторник.
Как сообщает пресс-служба минюста, приговор бывшим супругам был вынесен еще на прошлой неделе, но сообщается о нем лишь сегодня.
Ранее в сентябре прошлого года суд в Калифорнии
пришел к выводу, что 36-летний выходец из России Калугин и 32-летняя гражданка США
, сотрудница госдепартамента США Лаура Галлахер намеренно обманывали иммиграционные службы с целью получения россиянином гражданства и паспорта США.
По данным следствия, пара познакомилась в 2013 году во время учебы в юридической школе, а в 2015, незадолго до того, как у Калугина должна была истечь студенческая виза, заключили брак и подали документы на получение им вида на жительство (так называемой грин-карты). В марте 2016 года, сообщает ведомство, пара переехала из Калифорнии в Виргинию, где вскоре рассталась. Несмотря на разрыв, свидетельствует минюст, они продолжили процесс получения американских документов для Калугина. Галлахер подала на развод вскоре после получения супругом гражданства и дипломатического паспорта для выездов за границу.
По закону США Калугину и Галлахер могло грозить до 10 лет тюрьмы. Решением суда Калугин также лишается американского гражданства.