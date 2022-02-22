Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/prigovor-1774474867.html
Россиянин получил реальный срок за фиктивный брак ради гражданства США
Россиянин получил реальный срок за фиктивный брак ради гражданства США - РИА Новости, 23.02.2022
Россиянин получил реальный срок за фиктивный брак ради гражданства США
Суд в США приговорил уроженца России Андрея Калугина к шести месяцам тюрьмы за фиктивный брак с целью получения гражданства США с американкой, женщину... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-22T22:31
2022-02-23T03:06
в мире
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1920x0_80_0_0_3c91455ed85bfad69e715673001bb621.jpg
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Суд в США приговорил уроженца России Андрея Калугина к шести месяцам тюрьмы за фиктивный брак с целью получения гражданства США с американкой, женщину приговорили к 15 месяцам заключения, сообщил американский минюст во вторник.Как сообщает пресс-служба минюста, приговор бывшим супругам был вынесен еще на прошлой неделе, но сообщается о нем лишь сегодня.Ранее в сентябре прошлого года суд в Калифорнии пришел к выводу, что 36-летний выходец из России Калугин и 32-летняя гражданка США, сотрудница госдепартамента США Лаура Галлахер намеренно обманывали иммиграционные службы с целью получения россиянином гражданства и паспорта США.По данным следствия, пара познакомилась в 2013 году во время учебы в юридической школе, а в 2015, незадолго до того, как у Калугина должна была истечь студенческая виза, заключили брак и подали документы на получение им вида на жительство (так называемой грин-карты). В марте 2016 года, сообщает ведомство, пара переехала из Калифорнии в Виргинию, где вскоре рассталась. Несмотря на разрыв, свидетельствует минюст, они продолжили процесс получения американских документов для Калугина. Галлахер подала на развод вскоре после получения супругом гражданства и дипломатического паспорта для выездов за границу.По закону США Калугину и Галлахер могло грозить до 10 лет тюрьмы. Решением суда Калугин также лишается американского гражданства.
https://ria.ru/20220208/semya-1771584043.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия
22:31 22.02.2022 (обновлено: 03:06 23.02.2022)
 
Россиянин получил реальный срок за фиктивный брак ради гражданства США

Россиянина Калугина приговорили к полугоду тюрьмы за фиктивный брак ради гражданства США

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Суд в США приговорил уроженца России Андрея Калугина к шести месяцам тюрьмы за фиктивный брак с целью получения гражданства США с американкой, женщину приговорили к 15 месяцам заключения, сообщил американский минюст во вторник.
Как сообщает пресс-служба минюста, приговор бывшим супругам был вынесен еще на прошлой неделе, но сообщается о нем лишь сегодня.
Ранее в сентябре прошлого года суд в Калифорнии пришел к выводу, что 36-летний выходец из России Калугин и 32-летняя гражданка США, сотрудница госдепартамента США Лаура Галлахер намеренно обманывали иммиграционные службы с целью получения россиянином гражданства и паспорта США.
По данным следствия, пара познакомилась в 2013 году во время учебы в юридической школе, а в 2015, незадолго до того, как у Калугина должна была истечь студенческая виза, заключили брак и подали документы на получение им вида на жительство (так называемой грин-карты). В марте 2016 года, сообщает ведомство, пара переехала из Калифорнии в Виргинию, где вскоре рассталась. Несмотря на разрыв, свидетельствует минюст, они продолжили процесс получения американских документов для Калугина. Галлахер подала на развод вскоре после получения супругом гражданства и дипломатического паспорта для выездов за границу.
По закону США Калугину и Галлахер могло грозить до 10 лет тюрьмы. Решением суда Калугин также лишается американского гражданства.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 03:06
Виктор Бут не может связаться с семьей из-за ограничений в тюрьмах США
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала