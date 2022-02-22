https://ria.ru/20220222/prigovor-1774474867.html

Россиянин получил реальный срок за фиктивный брак ради гражданства США

Россиянин получил реальный срок за фиктивный брак ради гражданства США - РИА Новости, 23.02.2022

Россиянин получил реальный срок за фиктивный брак ради гражданства США

Суд в США приговорил уроженца России Андрея Калугина к шести месяцам тюрьмы за фиктивный брак с целью получения гражданства США с американкой, женщину... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-22T22:31

2022-02-22T22:31

2022-02-23T03:06

в мире

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1920x0_80_0_0_3c91455ed85bfad69e715673001bb621.jpg

ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Суд в США приговорил уроженца России Андрея Калугина к шести месяцам тюрьмы за фиктивный брак с целью получения гражданства США с американкой, женщину приговорили к 15 месяцам заключения, сообщил американский минюст во вторник.Как сообщает пресс-служба минюста, приговор бывшим супругам был вынесен еще на прошлой неделе, но сообщается о нем лишь сегодня.Ранее в сентябре прошлого года суд в Калифорнии пришел к выводу, что 36-летний выходец из России Калугин и 32-летняя гражданка США, сотрудница госдепартамента США Лаура Галлахер намеренно обманывали иммиграционные службы с целью получения россиянином гражданства и паспорта США.По данным следствия, пара познакомилась в 2013 году во время учебы в юридической школе, а в 2015, незадолго до того, как у Калугина должна была истечь студенческая виза, заключили брак и подали документы на получение им вида на жительство (так называемой грин-карты). В марте 2016 года, сообщает ведомство, пара переехала из Калифорнии в Виргинию, где вскоре рассталась. Несмотря на разрыв, свидетельствует минюст, они продолжили процесс получения американских документов для Калугина. Галлахер подала на развод вскоре после получения супругом гражданства и дипломатического паспорта для выездов за границу.По закону США Калугину и Галлахер могло грозить до 10 лет тюрьмы. Решением суда Калугин также лишается американского гражданства.

https://ria.ru/20220208/semya-1771584043.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, россия