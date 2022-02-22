https://ria.ru/20220222/pretenzii-1774227190.html

В США заявили о "претензиях" Москвы на территорию Российской империи

В США заявили о "претензиях" Москвы на территорию Российской империи - РИА Новости, 22.02.2022

В США заявили о "претензиях" Москвы на территорию Российской империи

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждает, что президент России Владимир Путин в своей речи обозначил претензии "на все территории... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T05:26

2022-02-22T05:26

2022-02-22T06:31

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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждает, что президент России Владимир Путин в своей речи обозначил претензии "на все территории Российской империи", однако "сейчас не 1919 год"."Президент Путин заявил, что Россия сегодня имеет законные притязания на все территории Российской империи, той Российской империи, которая была до Советского Союза сто лет назад. Это включает всю Украину, Финляндию, Белоруссию, Грузию, Молдавию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Литву, Латвию и Эстонию, части Польши и Турции", - утверждает постпред США.В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Президент в обращении, в частности, заявил, что право выхода республик из СССР было миной, заложенной при его основании. Он назвал Ленина автором и архитектором Украины. По словам президента, ленинские принципы государственного строительства были хуже, чем просто ошибка, после развала СССР это стало очевидно. По его словам, у многих на Украине нет денег, чтобы оплачивать коммуналку, потому что приданое от Российской империи промотали и растащили.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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