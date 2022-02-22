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https://ria.ru/20220222/presledovaniya-1774218159.html
Белый дом: США пытаются помочь украинцам уйти от "преследования" Россией
Белый дом: США пытаются помочь украинцам уйти от "преследования" Россией - РИА Новости, 22.02.2022
Белый дом: США пытаются помочь украинцам уйти от "преследования" Россией
США пытаются помочь отдельным украинцам и группам населения страны, которые, как считают американские власти, рискуют подвергнуться гонениям со стороны России,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T02:52
2022-02-22T06:50
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
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луганская народная республика
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США пытаются помочь отдельным украинцам и группам населения страны, которые, как считают американские власти, рискуют подвергнуться гонениям со стороны России, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.Американцы утверждают, что Россия якобы может, помимо военного вторжения на Украину, начать кампанию преследования неугодных элементов среди местного населения.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
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донецкая народная республика
россия
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вашингтон, признание днр и лнр в россии
02:52 22.02.2022 (обновлено: 06:50 22.02.2022)
 
Белый дом: США пытаются помочь украинцам уйти от "преследования" Россией

Белый дом: США пытаются помочь украинцам, которым угрожают "преследования" Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США пытаются помочь отдельным украинцам и группам населения страны, которые, как считают американские власти, рискуют подвергнуться гонениям со стороны России, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
Американцы утверждают, что Россия якобы может, помимо военного вторжения на Украину, начать кампанию преследования неугодных элементов среди местного населения.
"Мы предупреждали отдельных лиц и группы населения, которые, как мы думаем, могут стать объектами преследования, исходя из нашего понимания и знания российских планов, с тем, чтобы дать им возможность обезопасить себя или перебраться в безопасные места", - сказал он в ходе телефонного брифинга.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВашингтонПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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