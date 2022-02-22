Названы лауреаты XXV Национальной премии "Серебряный Лучник"
МОСКВА, 22 фев — Пресс-служба премии "Серебряный Лучник". В большом историческом зале отеля "Метрополь" 18 февраля 2022 года состоялось вручение Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Лучшие проекты года получили высшую награду. В номинации "Персона" премия присуждена основателю некоммерческого фонда социальных инвестиций "Династия" Дмитрию Зимину (посмертно).
"Поздравляю с двадцать пятой, юбилейной церемонией награждения лауреатов Национальной премии "Серебряный Лучник"! Четвертьвековой юбилей - серьезная дата, заметный срок в наше быстротекущее время. Премия подошла к тому возрасту, когда пора задуматься о молодых. Принципиальное отличие юбилейного цикла премии в том, что наряду со "взрослым" "Серебряным Лучником", проводился конкурс студенческий проектов "Лучник Future". Сегодня вручать награды лауреатам будут его участники и победители", - приветствовал гостей председатель Попечительского совета Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", председатель Совета директоров коммуникационного агентства "Р.И.М." Игорь Писарский.
Победители "Лучник Future"
- —"Лучшее решение бизнес-задачи для ЭР-Телеком": команда "cultcomms", Московский государственный институт культуры.
- —"Лучшее решение бизнес-задачи для ТМК": команда "PR.com", Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
- —"Лучшее решение бизнес-задачи для Группы ГАЗ": команда "3Д" - Сибирский государственный университет науки и технологии имени академика М.Ф. Решетнева (Красноярск).
- —"Лучшее решение задачи для благотворительного фонда "РДКМ": команда PRformance, Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова.
- —"Лучшее решение бизнес-задачи для Тинькофф (задача о финансовой безопасности)": команда "3,14 Ар", НИУ ВШЭ
- —"Лучшее решение бизнес-задачи для Тинькофф (задача о студенческих стипендиях)": команда "4-PFUR", Российский университет дружбы народов.
- —"Лучшее решение бизнес-задачи для Segezha Group": команда "3,14 Ар", НИУ ВШЭ.
"Лейтмотивом "Серебряного Лучника" в год его 25-летия стала тема молодости и обновления. Нам очень приятно, что символом этого взгляда в будущее стал конкурс "Лучник Future", который проводился впервые. 70 команд, 34 вуза, 17 городов. Без преувеличения студенты со всей России приняли участие в первом "Лучник Future" - мы получили 86 работ из всех 8 федеральных округов страны. Но главное в нашем проекте - не цифры и география, а бесценный для ребят опыт общения с лучшими профессионалами отрасли, навыки работы не над теоретическими задачами, а над реальными кейсами с перспективой их дальнейшей реализации. В свое время мы могли только мечтать о таком. Здорово, что у нового поколения появляются такие возможности", - сказала исполнительный директор конкурса Юлия Мохова.
Лауреаты Национальной премии
- —"Продвижение технологий будущего" (партнер - Концерн "Росэнергоатом"): Запуск проекта L-CHARGE, агентство Fields4e.
- —"ESG-коммуникации: социальная сфера и корпоративное управление" (партнер – Трубная металлургическая компания: #ПозвольИмСиять, КРОС.
"Юбилейный сезон "Серебряного Лучника" порадовал яркими конкурсными проектами. Отмечу высокий уровень кейсов в номинации "ESG-коммуникации: социальная сфера и корпоративное управление", партнером которой выступила ТМК. Несмотря на то, что это новая номинация, чувствуется, что компании не только серьезно подходят к вопросам устойчивого развития и социальной ответственности, но также очень эффективно, системно и, главное, креативно выстраивают коммуникации вокруг своей деятельности в этих направлениях", – сказал директор по коммуникациям ТМК Федор Климкин.
- —"Антикризисные коммуникации: "Игра в аварию", АО Концерн "Росэнергоатом".
- —"Корпоративные коммуникации: "Меняем жизнь людей". Первый сериал о том, куда приводят мечты и спутниковый интернет, АО "РТКомм.РУ".
- —Диплом Попечительского совета: "Segezha group - выход на IPO". Коммуникационная стратегия инвестиционной привлекательности компании, Segezha Group.
- —"ESG-коммуникации: экология и устойчивое развитие" (партнер - Segezha Group): "Зеленые облигации", Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы.
"Считаю новую номинацию "ESG: экология и устойчивое развитие" весьма перспективной. В этом году она была учреждена впервые, но собрала по всей России десятки сильнейших заявок и ярких коммуникационных проектов в области экологии и устойчивого развития, которые найдут своё отражение в сборнике для студентов и станут ориентирами, примерами лучших практик ESG", - отметила вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group Кермен Манджиева.
- —"Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа": Создание и продвижение внутренней социальной сети "СИБУР КЛИК", СИБУР.
- —"Культурно-просветительские проекты": Вагон-музей Константина Головкина, Куйбышевский филиал АО "Федеральная пассажирская компания", Самарский областной художественный музей.
- —"Маркетинговые коммуникации": "Шах и Мат": презентация новейшего самолёта пятого поколения CHECKMATE, Госкорпорация "Ростех".
- —"Международные коммуникации" (партнер – ОАО "РЖД", Sputnik): VI Всемирная фольклориада в Республике Башкортостан объединила 37 стран, Правительство Республики Башкортостан.
- —"Продвижение государственных и общественных программ" (АНО "Национальные приоритеты): "Гречка" — полезное медиа о здоровье, агентство Montana.
- —"Благотворительность" (партнер – Форум Доноров): "Химия была, но мы расстались", Grayling Russia. Диплом Форума Доноров: "Карта приютов для бездомных животных", Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников".
"Спецприз Форума Доноров получил проект, который очень близок нашей миссии, - развитие инфраструктуры в благотворительности. Школьники смогли привлечь внимание широкого круга лиц - от тик-токеров до президента. Проблема была действительно значимой для них, поэтому сразу сформировалась сеть волонтерских отрядов. Важно также, что команда выстраивала работу, консультируясь с экспертами фондов на всех этапах. В результате получился не просто проект, а целая экосистема помощи бездомным животным", - сказала исполнительный директор АГО "Форум Доноров" Александра Болдырева.
- —"Образовательные проекты в сфере коммуникаций" (партнер – Российская государственная библиотека): Академия измерения коммуникаций, PR News.
- —"Развитие и продвижение территорий" (партнер - ФРОС "Регион PR"):Начало нового, АНО "ЦЕНТР 800".
- —"Лучший региональный проект": Форум социальных инвестиций "Родные города", ПАО "Газпром нефть".
- —"Гран-При": "Пушкинская карта", Министерство культуры РФ, АНО "Национальные приоритеты".
- —"Мастер": лауреат – генеральный директор исследовательской компании PR News, председатель Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС) Лилия Глазова.
"Хотелось отметить, что "Серебряный лучник" - не только профессиональная награда, но и площадка для серьезного экспертного разговора о ключевых проблемах развития нашей отрасли. Именно такой содержательный и проблемный разговор на очень высоком представительном уровне состоялся в рамках конференции "Серебряного Лучника", и это не менее важно для сообщества, чем определение победителей в конкретных номинациях"", - подчеркнул Председатель совета директоров АО "Бизнес Ньюс Медиа" (издатель деловой газеты "Ведомости"), руководитель медиахолдинга "ФедералПресс", председатель попечительского совета Фонда развития медиа коммуникаций и информационного общества Иван Еремин.
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Опубликовано: Алёна Пава