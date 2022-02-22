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Названы лауреаты XXV Национальной премии "Серебряный Лучник"

Названы лауреаты XXV Национальной премии "Серебряный Лучник" - РИА Новости, 22.02.2022

Названы лауреаты XXV Национальной премии "Серебряный Лучник"

В большом историческом зале отеля "Метрополь" 18 февраля 2022 года состоялось вручение Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:10

2022-02-22T16:10

2022-02-22T16:10

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МОСКВА, 22 фев — Пресс-служба премии "Серебряный Лучник". В большом историческом зале отеля "Метрополь" 18 февраля 2022 года состоялось вручение Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Лучшие проекты года получили высшую награду. В номинации "Персона" премия присуждена основателю некоммерческого фонда социальных инвестиций "Династия" Дмитрию Зимину (посмертно).Победители "Лучник Future""Лейтмотивом "Серебряного Лучника" в год его 25-летия стала тема молодости и обновления. Нам очень приятно, что символом этого взгляда в будущее стал конкурс "Лучник Future", который проводился впервые. 70 команд, 34 вуза, 17 городов. Без преувеличения студенты со всей России приняли участие в первом "Лучник Future" - мы получили 86 работ из всех 8 федеральных округов страны. Но главное в нашем проекте - не цифры и география, а бесценный для ребят опыт общения с лучшими профессионалами отрасли, навыки работы не над теоретическими задачами, а над реальными кейсами с перспективой их дальнейшей реализации. В свое время мы могли только мечтать о таком. Здорово, что у нового поколения появляются такие возможности", - сказала исполнительный директор конкурса Юлия Мохова.Лауреаты Национальной премииПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы