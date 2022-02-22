В Москве прошла премьера фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные"

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В московском кинотеатре "Фитиль" прошел показ драматического фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные" о ветеранах Афганской войны. О гостях премьеры, а также о том, почему эту картину стоит посмотреть, — в материале РИА Новости. Ленту представил режиссер, который не скрывал, что волнуется, несмотря на то, что его новую работу уже посмотрело некоторое количество людей, не причастных к ее созданию.Выступая перед зрителями режиссер отметил, что в "Бессмертных" была предпринята попытка рассказать и проанализировать историю его поколения. И в этом ему особенно помог писатель Илья Рубинштейн, для которого проект стал последней в жизни сценарной работой. Кеосаян поблагодарил Рубинштейна, подчеркнув, что "этот фильм будет в память об Илье".В "Бессмертных" рассказывают о четырех друзьях, которые прошли Афганскую войну и возвращаются домой. Они едут в Москву, чтобы адаптироваться к мирной жизни. Они строят свою судьбу по-разному, но все сталкиваются с неприятием афганской кампании в обществе. Их наградам никто не верит. Люди считают, что ордена и медали куплены. Поэтому бывшие солдаты предпочитают не вспоминать о прошлом, и решаются на это только спустя 20 лет — на кладбище, после похорон умершего от сердечного приступа товарища.Главные роли в фильме исполнили Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Сергей Пускепалис и Роман Мадянов. Федор Добронравов картину целиком увидел впервые. Сергей Пускепалис отметил, что сниматься с такими актерами, как Юрий Стоянов и Федор Добронравов, — это счастье.В фильме также снялись Александр Метелкин, Артем Ешкин, Иван Добронравов, Алексей Демидов, Наталья Вдовина, Арина Жаркова и Лариса Шахворостова.Цифровая премьера драмы "Бессмертные" состоится в онлайн-кинотеатрах Kion и Premier 23 февраля, а после фильм покажет телеканал НТВ.
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В московском кинотеатре "Фитиль" прошел показ драматического фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные" о ветеранах Афганской войны. О гостях премьеры, а также о том, почему эту картину стоит посмотреть, — в материале РИА Новости.
Ленту представил режиссер, который не скрывал, что волнуется, несмотря на то, что его новую работу уже посмотрело некоторое количество людей, не причастных к ее созданию.
"В данном случае я как бы выпускаю зверя наружу. Понравится ли этот зверь? Какой он — кусачий, нежный, добрый, отвратительный? Это да, волнительно, конечно, волнительно", — признался Тигран Кеосаян.
Выступая перед зрителями режиссер отметил, что в "Бессмертных" была предпринята попытка рассказать и проанализировать историю его поколения. И в этом ему особенно помог писатель Илья Рубинштейн, для которого проект стал последней в жизни сценарной работой.
Режиссер Тигран Кеосаян на премьере своего фильма "Бессмертные"
Кеосаян поблагодарил Рубинштейна, подчеркнув, что "этот фильм будет в память об Илье".
"Я увидел в замечательном сценарии Ильи возможность рассказать о своем поколении, которое я хорошо знаю. Об их пути в изменившейся новой стране, на переломе, о том, что произошло с нашей страной и почему. Это такая попытка проанализировать и рассказать просто человеческую историю. Попытка рассказать нашим детям, а в некоторых случаях и внукам, почему мы, их дедушки и папы, такие немножечко непонятные, немножечко странные", — сказал режиссер.
Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Сергей Пускепалис и Роман Мадянов в фильме "Бессмертные"
В "Бессмертных" рассказывают о четырех друзьях, которые прошли Афганскую войну и возвращаются домой. Они едут в Москву, чтобы адаптироваться к мирной жизни. Они строят свою судьбу по-разному, но все сталкиваются с неприятием афганской кампании в обществе. Их наградам никто не верит. Люди считают, что ордена и медали куплены. Поэтому бывшие солдаты предпочитают не вспоминать о прошлом, и решаются на это только спустя 20 лет — на кладбище, после похорон умершего от сердечного приступа товарища.
Сергей Пускепалис отметил, что сниматься с такими актерами, как Юрий Стоянов и Федор Добронравов, — это счастье.
"Такое ощущение было, что мы не снимали кино, а просто общались. Игорь Клебанов — прекрасный оператор. Тигран покрикивал на что-то, потом посмеивался под что-то. И так наши съемки шли в очень доброжелательной атмосфере", — вспоминает актер.
В фильме также снялись Александр Метелкин, Артем Ешкин, Иван Добронравов, Алексей Демидов, Наталья Вдовина, Арина Жаркова и Лариса Шахворостова.
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