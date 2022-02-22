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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220222/premiere-1774264281.html
В Москве прошла премьера фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные"
В Москве прошла премьера фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные" - РИА Новости, 22.02.2022
В Москве прошла премьера фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные"
В московском кинотеатре "Фитиль" прошел показ драматического фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные" о ветеранах Афганской войны. О гостях премьеры, а также о... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:07
2022-02-22T12:38
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В московском кинотеатре "Фитиль" прошел показ драматического фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные" о ветеранах Афганской войны. О гостях премьеры, а также о том, почему эту картину стоит посмотреть, — в материале РИА Новости. Ленту представил режиссер, который не скрывал, что волнуется, несмотря на то, что его новую работу уже посмотрело некоторое количество людей, не причастных к ее созданию.Выступая перед зрителями режиссер отметил, что в "Бессмертных" была предпринята попытка рассказать и проанализировать историю его поколения. И в этом ему особенно помог писатель Илья Рубинштейн, для которого проект стал последней в жизни сценарной работой. Кеосаян поблагодарил Рубинштейна, подчеркнув, что "этот фильм будет в память об Илье".В "Бессмертных" рассказывают о четырех друзьях, которые прошли Афганскую войну и возвращаются домой. Они едут в Москву, чтобы адаптироваться к мирной жизни. Они строят свою судьбу по-разному, но все сталкиваются с неприятием афганской кампании в обществе. Их наградам никто не верит. Люди считают, что ордена и медали куплены. Поэтому бывшие солдаты предпочитают не вспоминать о прошлом, и решаются на это только спустя 20 лет — на кладбище, после похорон умершего от сердечного приступа товарища.Главные роли в фильме исполнили Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Сергей Пускепалис и Роман Мадянов. Федор Добронравов картину целиком увидел впервые. Сергей Пускепалис отметил, что сниматься с такими актерами, как Юрий Стоянов и Федор Добронравов, — это счастье.В фильме также снялись Александр Метелкин, Артем Ешкин, Иван Добронравов, Алексей Демидов, Наталья Вдовина, Арина Жаркова и Лариса Шахворостова.Цифровая премьера драмы "Бессмертные" состоится в онлайн-кинотеатрах Kion и Premier 23 февраля, а после фильм покажет телеканал НТВ.
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Галина Соколова
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новости культуры, кино и сериалы, нтв (телеканал), федор добронравов, юрий стоянов, сергей пускепалис, москва, афганистан
12:07 22.02.2022 (обновлено: 12:38 22.02.2022)
 
В Москве прошла премьера фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные"

Премьера драмы Тиграна Кеосаяна о ветеранах-афганцах "Бессмертные" прошла в Москве

© Фото : пресс-служба фильма "Бессмертные"Сергей Пускепалис, Тигран Кеосаян и Федор Добронравов
Сергей Пускепалис, Тигран Кеосаян и Федор Добронравов - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : пресс-служба фильма "Бессмертные"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В московском кинотеатре "Фитиль" прошел показ драматического фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные" о ветеранах Афганской войны. О гостях премьеры, а также о том, почему эту картину стоит посмотреть, — в материале РИА Новости.
Ленту представил режиссер, который не скрывал, что волнуется, несмотря на то, что его новую работу уже посмотрело некоторое количество людей, не причастных к ее созданию.

"В данном случае я как бы выпускаю зверя наружу. Понравится ли этот зверь? Какой он — кусачий, нежный, добрый, отвратительный? Это да, волнительно, конечно, волнительно", — признался Тигран Кеосаян.

Выступая перед зрителями режиссер отметил, что в "Бессмертных" была предпринята попытка рассказать и проанализировать историю его поколения. И в этом ему особенно помог писатель Илья Рубинштейн, для которого проект стал последней в жизни сценарной работой.
© Фото : пресс-служба фильма "Бессмертные"Режиссер Тигран Кеосаян на премьере своего фильма "Бессмертные"
Режиссер Тигран Кеосаян на премьере своего фильма Бессмертные - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : пресс-служба фильма "Бессмертные"
Режиссер Тигран Кеосаян на премьере своего фильма "Бессмертные"
Кеосаян поблагодарил Рубинштейна, подчеркнув, что "этот фильм будет в память об Илье".

"Я увидел в замечательном сценарии Ильи возможность рассказать о своем поколении, которое я хорошо знаю. Об их пути в изменившейся новой стране, на переломе, о том, что произошло с нашей страной и почему. Это такая попытка проанализировать и рассказать просто человеческую историю. Попытка рассказать нашим детям, а в некоторых случаях и внукам, почему мы, их дедушки и папы, такие немножечко непонятные, немножечко странные", — сказал режиссер.

© Предоставлено пресс-службой прокатчикаЮрий Стоянов, Федор Добронравов, Сергей Пускепалис и Роман Мадянов в фильме "Бессмертные"
Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Сергей Пускепалис и Роман Мадянов в фильме Бессмертные
© Предоставлено пресс-службой прокатчика
Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Сергей Пускепалис и Роман Мадянов в фильме "Бессмертные"
В "Бессмертных" рассказывают о четырех друзьях, которые прошли Афганскую войну и возвращаются домой. Они едут в Москву, чтобы адаптироваться к мирной жизни. Они строят свою судьбу по-разному, но все сталкиваются с неприятием афганской кампании в обществе. Их наградам никто не верит. Люди считают, что ордена и медали куплены. Поэтому бывшие солдаты предпочитают не вспоминать о прошлом, и решаются на это только спустя 20 лет — на кладбище, после похорон умершего от сердечного приступа товарища.
© Предоставлено пресс-службой прокатчикаФедор Добронравов, Роман Мадянов и Юрий Стоянов в фильме "Бессмертные"
Федор Добронравов, Роман Мадянов и Юрий Стоянов в фильме Бессмертные
1 из 3
Федор Добронравов, Роман Мадянов и Юрий Стоянов в фильме "Бессмертные"
© Предоставлено пресс-службой прокатчика
© Предоставлено пресс-службой прокатчикаАлександр Метелкин в фильме "Бессмертные"
Александр Метелкин в фильме Бессмертные
2 из 3
Александр Метелкин в фильме "Бессмертные"
© Предоставлено пресс-службой прокатчика
© Предоставлено пресс-службой прокатчика

Александр Метелкин в картине "Бессмертные"

Александр Метелкин в фильме Бессмертные
3 из 3

Александр Метелкин в картине "Бессмертные"

© Предоставлено пресс-службой прокатчика
1 из 3
Федор Добронравов, Роман Мадянов и Юрий Стоянов в фильме "Бессмертные"
© Предоставлено пресс-службой прокатчика
2 из 3
Александр Метелкин в фильме "Бессмертные"
© Предоставлено пресс-службой прокатчика
3 из 3

Александр Метелкин в картине "Бессмертные"

© Предоставлено пресс-службой прокатчика
Главные роли в фильме исполнили Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Сергей Пускепалис и Роман Мадянов.
Федор Добронравов картину целиком увидел впервые.

"Я видел маленькие кусочки, которые я переозвучивал, а собранную версию — ни разу. Надеюсь, что все хорошо, так как сниматься было хорошо", — сказал актер.

© Фото : пресс-служба фильма "Бессмертные"Сергей Пускепалис и Федор Добронравов
Сергей Пускепалис и Федор Добронравов - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : пресс-служба фильма "Бессмертные"
Сергей Пускепалис и Федор Добронравов
Сергей Пускепалис отметил, что сниматься с такими актерами, как Юрий Стоянов и Федор Добронравов, — это счастье.

"Такое ощущение было, что мы не снимали кино, а просто общались. Игорь Клебанов — прекрасный оператор. Тигран покрикивал на что-то, потом посмеивался под что-то. И так наши съемки шли в очень доброжелательной атмосфере", — вспоминает актер.

В фильме также снялись Александр Метелкин, Артем Ешкин, Иван Добронравов, Алексей Демидов, Наталья Вдовина, Арина Жаркова и Лариса Шахворостова.
© Фото : пресс-служба фильма "Бессмертные"Тигран Кеосаян, Франц Клинцевич, Андрей Кузнецов, Вячеслав Шабанов и Григорий Крюков
Тигран Кеосаян, Франц Клинцевич, Андрей Кузнецов, Вячеслав Шабанов и Григорий Крюков
1 из 3
Тигран Кеосаян, Франц Клинцевич, Андрей Кузнецов, Вячеслав Шабанов и Григорий Крюков
© Фото : пресс-служба фильма "Бессмертные"
© Фото : пресс-служба фильма "Бессмертные"

Максим Емельянов, сыгравший героя Романа Мадянова в молодости

Максим Емельянов
2 из 3

Максим Емельянов, сыгравший героя Романа Мадянова в молодости

© Фото : пресс-служба фильма "Бессмертные"
© Фото : пресс-служба фильма "Бессмертные"На премьере фильма "Бессмертные"
На премьере фильма Бессмертные
3 из 3
На премьере фильма "Бессмертные"
© Фото : пресс-служба фильма "Бессмертные"
1 из 3
Тигран Кеосаян, Франц Клинцевич, Андрей Кузнецов, Вячеслав Шабанов и Григорий Крюков
© Фото : пресс-служба фильма "Бессмертные"
2 из 3

Максим Емельянов, сыгравший героя Романа Мадянова в молодости

© Фото : пресс-служба фильма "Бессмертные"
3 из 3
На премьере фильма "Бессмертные"
© Фото : пресс-служба фильма "Бессмертные"
Цифровая премьера драмы "Бессмертные" состоится в онлайн-кинотеатрах Kion и Premier 23 февраля, а после фильм покажет телеканал НТВ.
Юра Борисов и Ксения Раппопорт в фильме Мама, я дома
3 февраля, 14:28Культура
В Москве прошла премьера фильма "Мама, я дома" с Раппопорт и Борисовым
Опубликовано: Галина Соколова
 
КультураНовости культурыКино и сериалыНТВ (телеканал)Федор ДобронравовЮрий СтояновСергей ПускепалисМоскваАфганистан
 
 
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