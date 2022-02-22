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В Москве прошла премьера фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные"

В Москве прошла премьера фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные" - РИА Новости, 22.02.2022

В Москве прошла премьера фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные"

В московском кинотеатре "Фитиль" прошел показ драматического фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные" о ветеранах Афганской войны. О гостях премьеры, а также о... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:07

2022-02-22T12:07

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В московском кинотеатре "Фитиль" прошел показ драматического фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные" о ветеранах Афганской войны. О гостях премьеры, а также о том, почему эту картину стоит посмотреть, — в материале РИА Новости. Ленту представил режиссер, который не скрывал, что волнуется, несмотря на то, что его новую работу уже посмотрело некоторое количество людей, не причастных к ее созданию.Выступая перед зрителями режиссер отметил, что в "Бессмертных" была предпринята попытка рассказать и проанализировать историю его поколения. И в этом ему особенно помог писатель Илья Рубинштейн, для которого проект стал последней в жизни сценарной работой. Кеосаян поблагодарил Рубинштейна, подчеркнув, что "этот фильм будет в память об Илье".В "Бессмертных" рассказывают о четырех друзьях, которые прошли Афганскую войну и возвращаются домой. Они едут в Москву, чтобы адаптироваться к мирной жизни. Они строят свою судьбу по-разному, но все сталкиваются с неприятием афганской кампании в обществе. Их наградам никто не верит. Люди считают, что ордена и медали куплены. Поэтому бывшие солдаты предпочитают не вспоминать о прошлом, и решаются на это только спустя 20 лет — на кладбище, после похорон умершего от сердечного приступа товарища.Главные роли в фильме исполнили Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Сергей Пускепалис и Роман Мадянов. Федор Добронравов картину целиком увидел впервые. Сергей Пускепалис отметил, что сниматься с такими актерами, как Юрий Стоянов и Федор Добронравов, — это счастье.В фильме также снялись Александр Метелкин, Артем Ешкин, Иван Добронравов, Алексей Демидов, Наталья Вдовина, Арина Жаркова и Лариса Шахворостова.Цифровая премьера драмы "Бессмертные" состоится в онлайн-кинотеатрах Kion и Premier 23 февраля, а после фильм покажет телеканал НТВ.

https://ria.ru/20220203/premiere-1770827038.html

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, кино и сериалы, нтв (телеканал), федор добронравов, юрий стоянов, сергей пускепалис, москва, афганистан