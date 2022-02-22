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Посол в Австрии отверг утверждение о нарушении Россией международного права
Посол в Австрии отверг утверждение о нарушении Россией международного права - РИА Новости, 22.02.2022
Посол в Австрии отверг утверждение о нарушении Россией международного права
Посол России в Вене Дмитрий Любинский в ходе беседы в МИД Австрии отверг утверждение о нарушении Москвой норм международного права в свете признания... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:18
2022-02-22T16:18
в мире
признание днр и лнр в россии
россия
евросоюз
австрия
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ВЕНА, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Вене Дмитрий Любинский в ходе беседы в МИД Австрии отверг утверждение о нарушении Москвой норм международного права в свете признания независимости ДНР и ЛНР.Он сообщил, что был приглашен на беседу к генсекретарю МИД Австрии П.Лаунски-Тиффенталю, который изложил суть последних заявлений австрийского руководства с осуждением признания Россией независимости ДНР и ЛНР, призывом пересмотреть это решение и "ставшим давно привычным упоминанием неизбежных санкций со стороны Евросоюза"."Со своей стороны решительно отвел утверждение о нарушении Россией норм международного права. Подчеркнул, в частности, что к последним событиям на Востоке Украины привели попустительство со стороны Запада ультранационалистическим проявлениям в Киеве, его накачка вооружениями и потворство ощущению вседозволенности заявлениями о "безграничной солидарности" с Украиной, чтобы там ни происходило", - написал Любинский в Facebook.В ходе беседы посол также обратил внимание на один из тезисов заявления федерального президента Австрии Ван дер Беллена о необходимости прекратить дальнейшее расширение страданий народа востока Украины. "Подчеркнул, что именно на это направлены все последние шаги российского руководства, продиктованные стремлением не допустить гуманитарной катастрофы в Донбассе и новых кровопролитных акций украинских боевиков", - добавил дипломат.
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Ольга Филиппова
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в мире, признание днр и лнр в россии, россия, евросоюз, австрия
16:18 22.02.2022
 
Посол в Австрии отверг утверждение о нарушении Россией международного права

Посол в Австрии Любинский отверг утверждение о нарушении Россией норм международного права

© Фото : посольство РФ в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : посольство РФ в Австрии
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Читать ria.ru в
ВЕНА, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Вене Дмитрий Любинский в ходе беседы в МИД Австрии отверг утверждение о нарушении Москвой норм международного права в свете признания независимости ДНР и ЛНР.
Он сообщил, что был приглашен на беседу к генсекретарю МИД Австрии П.Лаунски-Тиффенталю, который изложил суть последних заявлений австрийского руководства с осуждением признания Россией независимости ДНР и ЛНР, призывом пересмотреть это решение и "ставшим давно привычным упоминанием неизбежных санкций со стороны Евросоюза".
"Со своей стороны решительно отвел утверждение о нарушении Россией норм международного права. Подчеркнул, в частности, что к последним событиям на Востоке Украины привели попустительство со стороны Запада ультранационалистическим проявлениям в Киеве, его накачка вооружениями и потворство ощущению вседозволенности заявлениями о "безграничной солидарности" с Украиной, чтобы там ни происходило", - написал Любинский в Facebook.
В ходе беседы посол также обратил внимание на один из тезисов заявления федерального президента Австрии Ван дер Беллена о необходимости прекратить дальнейшее расширение страданий народа востока Украины. "Подчеркнул, что именно на это направлены все последние шаги российского руководства, продиктованные стремлением не допустить гуманитарной катастрофы в Донбассе и новых кровопролитных акций украинских боевиков", - добавил дипломат.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
15:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД о реакции Запада на признание ЛНР и ДНР: ничего конструктивного
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРоссияЕвросоюзАвстрия
 
 
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