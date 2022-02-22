https://ria.ru/20220222/pravo-1774384874.html

Посол в Австрии отверг утверждение о нарушении Россией международного права

Посол в Австрии отверг утверждение о нарушении Россией международного права - РИА Новости, 22.02.2022

Посол в Австрии отверг утверждение о нарушении Россией международного права

Посол России в Вене Дмитрий Любинский в ходе беседы в МИД Австрии отверг утверждение о нарушении Москвой норм международного права в свете признания... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:18

2022-02-22T16:18

2022-02-22T16:18

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ВЕНА, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Вене Дмитрий Любинский в ходе беседы в МИД Австрии отверг утверждение о нарушении Москвой норм международного права в свете признания независимости ДНР и ЛНР.Он сообщил, что был приглашен на беседу к генсекретарю МИД Австрии П.Лаунски-Тиффенталю, который изложил суть последних заявлений австрийского руководства с осуждением признания Россией независимости ДНР и ЛНР, призывом пересмотреть это решение и "ставшим давно привычным упоминанием неизбежных санкций со стороны Евросоюза"."Со своей стороны решительно отвел утверждение о нарушении Россией норм международного права. Подчеркнул, в частности, что к последним событиям на Востоке Украины привели попустительство со стороны Запада ультранационалистическим проявлениям в Киеве, его накачка вооружениями и потворство ощущению вседозволенности заявлениями о "безграничной солидарности" с Украиной, чтобы там ни происходило", - написал Любинский в Facebook.В ходе беседы посол также обратил внимание на один из тезисов заявления федерального президента Австрии Ван дер Беллена о необходимости прекратить дальнейшее расширение страданий народа востока Украины. "Подчеркнул, что именно на это направлены все последние шаги российского руководства, продиктованные стремлением не допустить гуманитарной катастрофы в Донбассе и новых кровопролитных акций украинских боевиков", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20220222/priznanie-1774364235.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, признание днр и лнр в россии, россия, евросоюз, австрия