Посол в Австрии отверг утверждение о нарушении Россией международного права
Посол в Австрии Любинский отверг утверждение о нарушении Россией норм международного права
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
ВЕНА, 22 фев - РИА Новости. Посол России в Вене Дмитрий Любинский в ходе беседы в МИД Австрии отверг утверждение о нарушении Москвой норм международного права в свете признания независимости ДНР и ЛНР.
Он сообщил, что был приглашен на беседу к генсекретарю МИД Австрии П.Лаунски-Тиффенталю, который изложил суть последних заявлений австрийского руководства с осуждением признания Россией независимости ДНР и ЛНР, призывом пересмотреть это решение и "ставшим давно привычным упоминанием неизбежных санкций со стороны Евросоюза".
"Со своей стороны решительно отвел утверждение о нарушении Россией норм международного права. Подчеркнул, в частности, что к последним событиям на Востоке Украины привели попустительство со стороны Запада ультранационалистическим проявлениям в Киеве, его накачка вооружениями и потворство ощущению вседозволенности заявлениями о "безграничной солидарности" с Украиной, чтобы там ни происходило", - написал Любинский в Facebook.
В ходе беседы посол также обратил внимание на один из тезисов заявления федерального президента Австрии Ван дер Беллена о необходимости прекратить дальнейшее расширение страданий народа востока Украины. "Подчеркнул, что именно на это направлены все последние шаги российского руководства, продиктованные стремлением не допустить гуманитарной катастрофы в Донбассе и новых кровопролитных акций украинских боевиков", - добавил дипломат.
Опубликовано: Ольга Филиппова