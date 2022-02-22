https://ria.ru/20220222/posolstvo-1774447679.html

Посольство США на Украине пошутило о России и опозорилось

Посольство США на Украине высмеяли за неуместную шутку - РИА Новости, 22.02.2022

Посольство США на Украине пошутило о России и опозорилось

Американское посольство на Украине попыталось пошутить о признании суверенитета ДНР и ЛНР Россией в официальном твиттер-аккаунте. Однако пост был встречен ярой... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T20:09

2022-02-22T20:09

2022-02-22T23:02

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американское посольство на Украине попыталось пошутить о признании суверенитета ДНР и ЛНР Россией в официальном твиттер-аккаунте. Однако пост был встречен ярой критикой в комментариях.На картинке, опубликованной сотрудниками посольства, сравнивается история Москвы и Киева. В то время как в Х веке в украинской столице возводили православные церкви, на месте российской "рос лес"."Глупо и непрофессионально. Надеюсь, это неофициальный аккаунт", — написал один из пользователей."А в какой период времени границы зафиксировались как постоянные? Просто у США с 1776 года (дата провозглашения независимости США. — Прим. ред.) было немало собственных авантюр в этом", — обратился к дипломатам другой комментатор."А что насчет Вашингтона в десятом веке нашей эры?" — поинтересовался читатель."Бедные американцы. Где был Белый дом в 996 году нашей эры? Нигде. Когда американцы молились в хлипких деревянных церквях, только мечтая о независимости, массивные башни Кремля уже поднимались в небо", — поддержали предыдущего комментатора.Согласно историческим источникам точная дата основания Киева не установлена. Однако в 882 году нашей эры город приобрел статус столицы Руси. Москва была основана князем Юрием Долгоруким в 1147 году.В Белом доме во вторник сообщили, что США введут "значительные санкции" против России за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ЛНР и ДНР, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать их независимость.Вечером 21 февраля президент Владимир Путин заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Кроме того, он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774400706.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, сша, украина, москва, киев