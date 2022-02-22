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Посольство США на Украине пошутило о России и опозорилось
Посольство США на Украине высмеяли за неуместную шутку - РИА Новости, 22.02.2022
Посольство США на Украине пошутило о России и опозорилось
Американское посольство на Украине попыталось пошутить о признании суверенитета ДНР и ЛНР Россией в официальном твиттер-аккаунте. Однако пост был встречен ярой... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T20:09
2022-02-22T23:02
в мире
россия
сша
украина
москва
киев
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американское посольство на Украине попыталось пошутить о признании суверенитета ДНР и ЛНР Россией в официальном твиттер-аккаунте. Однако пост был встречен ярой критикой в комментариях.На картинке, опубликованной сотрудниками посольства, сравнивается история Москвы и Киева. В то время как в Х веке в украинской столице возводили православные церкви, на месте российской "рос лес"."Глупо и непрофессионально. Надеюсь, это неофициальный аккаунт", — написал один из пользователей."А в какой период времени границы зафиксировались как постоянные? Просто у США с 1776 года (дата провозглашения независимости США. — Прим. ред.) было немало собственных авантюр в этом", — обратился к дипломатам другой комментатор."А что насчет Вашингтона в десятом веке нашей эры?" — поинтересовался читатель."Бедные американцы. Где был Белый дом в 996 году нашей эры? Нигде. Когда американцы молились в хлипких деревянных церквях, только мечтая о независимости, массивные башни Кремля уже поднимались в небо", — поддержали предыдущего комментатора.Согласно историческим источникам точная дата основания Киева не установлена. Однако в 882 году нашей эры город приобрел статус столицы Руси. Москва была основана князем Юрием Долгоруким в 1147 году.В Белом доме во вторник сообщили, что США введут "значительные санкции" против России за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ЛНР и ДНР, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать их независимость.Вечером 21 февраля президент Владимир Путин заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Кроме того, он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
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Кирилл Иванников
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в мире, россия, сша, украина, москва, киев
20:09 22.02.2022 (обновлено: 23:02 22.02.2022)
 
Посольство США на Украине высмеяли за неуместную шутку

В Twitter высмеяли комментарий посольства США на Украине о России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства США в Киеве
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американское посольство на Украине попыталось пошутить о признании суверенитета ДНР и ЛНР Россией в официальном твиттер-аккаунте. Однако пост был встречен ярой критикой в комментариях.
На картинке, опубликованной сотрудниками посольства, сравнивается история Москвы и Киева. В то время как в Х веке в украинской столице возводили православные церкви, на месте российской "рос лес".
"Глупо и непрофессионально. Надеюсь, это неофициальный аккаунт", — написал один из пользователей.
"А в какой период времени границы зафиксировались как постоянные? Просто у США с 1776 года (дата провозглашения независимости США. — Прим. ред.) было немало собственных авантюр в этом", — обратился к дипломатам другой комментатор.

"Я уверен, что эта шутка благодаря своей поразительной проницательности и политическому остроумию сразу же предотвратит потенциальную войну в Европе", — добавил с сарказмом еще один.

"А что насчет Вашингтона в десятом веке нашей эры?" — поинтересовался читатель.
"Бедные американцы. Где был Белый дом в 996 году нашей эры? Нигде. Когда американцы молились в хлипких деревянных церквях, только мечтая о независимости, массивные башни Кремля уже поднимались в небо", — поддержали предыдущего комментатора.
Согласно историческим источникам точная дата основания Киева не установлена. Однако в 882 году нашей эры город приобрел статус столицы Руси. Москва была основана князем Юрием Долгоруким в 1147 году.
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Вечером 21 февраля президент Владимир Путин заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Кроме того, он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
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Опубликовано: Кирилл Иванников
 
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