05:32 22.02.2022 (обновлено: 05:41 22.02.2022)
Постпред Франции при ООН пригрозил России "последствиями" из-за ДНР и ЛНР
Постпред Франции при ООН де Ривьер пригрозил России последствиями за признание ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБаннер с символикой Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка
Баннер с символикой Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка. Архивное фото
ООН, 22 фев - РИА Новости. Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР повлечет для нее последствия.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
"Это повлечет последствия в Европе, мы можем ввести санкции. Мы продолжим добиваться дипломатического решения, потому что нам нужно дипломатическое решение. Президент (Эммануэль) Макрон будет добиваться этого в ближайшие часы и дни", — сказал де Ривьер журналистам.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Опубликовано: Никита Брыкин