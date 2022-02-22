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Постпред Франции при ООН пригрозил России "последствиями" из-за ДНР и ЛНР
Постпред Франции при ООН пригрозил России "последствиями" из-за ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Постпред Франции при ООН пригрозил России "последствиями" из-за ДНР и ЛНР
Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР повлечет для нее последствия. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T05:32
2022-02-22T05:41
в мире
денис пушилин
владимир путин
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
владимир зеленский
признание днр и лнр в россии
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ООН, 22 фев - РИА Новости. Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР повлечет для нее последствия.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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луганская народная республика
россия
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в мире, денис пушилин, владимир путин, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, владимир зеленский, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
05:32 22.02.2022 (обновлено: 05:41 22.02.2022)
 
Постпред Франции при ООН пригрозил России "последствиями" из-за ДНР и ЛНР

Постпред Франции при ООН де Ривьер пригрозил России последствиями за признание ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБаннер с символикой Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка
Баннер с символикой Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Баннер с символикой Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка. Архивное фото
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ООН, 22 фев - РИА Новости. Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР повлечет для нее последствия.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
"Это повлечет последствия в Европе, мы можем ввести санкции. Мы продолжим добиваться дипломатического решения, потому что нам нужно дипломатическое решение. Президент (Эммануэль) Макрон будет добиваться этого в ближайшие часы и дни", — сказал де Ривьер журналистам.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
05:19
Замгенсека ООН выразил сожаление из-за решения России признать ДНР и ЛНР
Опубликовано: Никита Брыкин
 
В миреДенис ПушилинВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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