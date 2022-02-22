https://ria.ru/20220222/poroshenko-1774204185.html

Порошенко прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР

Порошенко прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Порошенко прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР

Бывший президент Украины Петр Порошенко написал в своем Facebook, что Кремль своим решением о признании независимости ЛНР и ДНР толкает мир на грань новой... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T00:35

2022-02-22T00:35

2022-02-22T06:44

в мире

владимир путин

москва

россия

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киев

петр порошенко

признание днр и лнр в россии

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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко написал в своем Facebook, что Кремль своим решением о признании независимости ЛНР и ДНР толкает мир на грань новой мировой войны.По его словам, своим решением Москва легализует свою многолетнюю оккупацию украинской территории."Путин угрожал и продолжает угрожать самой независимости Украины и ради этого готов к бессрочной конфронтации с коллективным Западом… Этот шаг окончательно убивает минские договоренности и является очередным шагом Москвы в дальнейшую эскалацию ситуации и продолжение российской агрессии против Украины", - добавил Порошенко.Также бывший глава государства призвал международных партнеров ввести санкции против Владимира Путина."Благодаря нашим партнерам за их весомую поддержку и помощь, призываю их безотлагательно ввести санкции против президента России Владимира Путина и его окружения, всех членов сегодняшнего заседания Совбеза России, российских олигархов и депутатов обеих палат российского парламента", - добавил Порошенко.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773632210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, москва, россия, украина, киев, петр порошенко, признание днр и лнр в россии