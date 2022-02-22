00:35 22.02.2022 (обновлено: 06:44 22.02.2022)
Порошенко прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР
Экс-президент Украины Порошенко: Кремль толкает мир на грань новой мировой войны
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко написал в своем Facebook, что Кремль своим решением о признании независимости ЛНР и ДНР толкает мир на грань новой мировой войны.
"Путин избрал конфронтацию и окончательно разрушил международную систему правопорядка, созданную после периода холодной войны. Жестко осуждаю решение России по "признанию независимости" так называемых ДНР и ЛНР. Должен подчеркнуть: своим сегодняшним преступным решением Кремль толкает мир на грань новой мировой войны, хотя первым его адресатом является Украина. Путин так ненавидит наш суверенитет, ему так "болит" наша независимость, он так не хочет видеть наш успех", - написал Порошенко.
По его словам, своим решением Москва легализует свою многолетнюю оккупацию украинской территории.
"Путин угрожал и продолжает угрожать самой независимости Украины и ради этого готов к бессрочной конфронтации с коллективным Западом… Этот шаг окончательно убивает минские договоренности и является очередным шагом Москвы в дальнейшую эскалацию ситуации и продолжение российской агрессии против Украины", - добавил Порошенко.
Также бывший глава государства призвал международных партнеров ввести санкции против Владимира Путина.
"Благодаря нашим партнерам за их весомую поддержку и помощь, призываю их безотлагательно ввести санкции против президента России Владимира Путина и его окружения, всех членов сегодняшнего заседания Совбеза России, российских олигархов и депутатов обеих палат российского парламента", - добавил Порошенко.
Опубликовано: Никита Стома