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https://ria.ru/20220222/poroshenko-1774204185.html
Порошенко прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР
Порошенко прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Порошенко прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР
Бывший президент Украины Петр Порошенко написал в своем Facebook, что Кремль своим решением о признании независимости ЛНР и ДНР толкает мир на грань новой... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:35
2022-02-22T06:44
в мире
владимир путин
москва
россия
украина
киев
петр порошенко
признание днр и лнр в россии
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко написал в своем Facebook, что Кремль своим решением о признании независимости ЛНР и ДНР толкает мир на грань новой мировой войны.По его словам, своим решением Москва легализует свою многолетнюю оккупацию украинской территории."Путин угрожал и продолжает угрожать самой независимости Украины и ради этого готов к бессрочной конфронтации с коллективным Западом… Этот шаг окончательно убивает минские договоренности и является очередным шагом Москвы в дальнейшую эскалацию ситуации и продолжение российской агрессии против Украины", - добавил Порошенко.Также бывший глава государства призвал международных партнеров ввести санкции против Владимира Путина."Благодаря нашим партнерам за их весомую поддержку и помощь, призываю их безотлагательно ввести санкции против президента России Владимира Путина и его окружения, всех членов сегодняшнего заседания Совбеза России, российских олигархов и депутатов обеих палат российского парламента", - добавил Порошенко.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/ukraina-1773632210.html
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в мире, владимир путин, москва, россия, украина, киев, петр порошенко, признание днр и лнр в россии
00:35 22.02.2022 (обновлено: 06:44 22.02.2022)
 
Порошенко прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР

Экс-президент Украины Порошенко: Кремль толкает мир на грань новой мировой войны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко написал в своем Facebook, что Кремль своим решением о признании независимости ЛНР и ДНР толкает мир на грань новой мировой войны.

"Путин избрал конфронтацию и окончательно разрушил международную систему правопорядка, созданную после периода холодной войны. Жестко осуждаю решение России по "признанию независимости" так называемых ДНР и ЛНР. Должен подчеркнуть: своим сегодняшним преступным решением Кремль толкает мир на грань новой мировой войны, хотя первым его адресатом является Украина. Путин так ненавидит наш суверенитет, ему так "болит" наша независимость, он так не хочет видеть наш успех", - написал Порошенко.

По его словам, своим решением Москва легализует свою многолетнюю оккупацию украинской территории.
"Путин угрожал и продолжает угрожать самой независимости Украины и ради этого готов к бессрочной конфронтации с коллективным Западом… Этот шаг окончательно убивает минские договоренности и является очередным шагом Москвы в дальнейшую эскалацию ситуации и продолжение российской агрессии против Украины", - добавил Порошенко.
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Также бывший глава государства призвал международных партнеров ввести санкции против Владимира Путина.
"Благодаря нашим партнерам за их весомую поддержку и помощь, призываю их безотлагательно ввести санкции против президента России Владимира Путина и его окружения, всех членов сегодняшнего заседания Совбеза России, российских олигархов и депутатов обеих палат российского парламента", - добавил Порошенко.
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Опубликованы указы Путина о признании ДНР и ЛНР
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ПутинМоскваРоссияУкраинаКиевПетр ПорошенкоПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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