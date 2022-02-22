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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/pokushenie-1774447341.html
В ДНР заявили о попытке покушения на экс-министра обороны республики
В ДНР заявили о попытке покушения на экс-министра обороны республики - РИА Новости, 22.02.2022
В ДНР заявили о попытке покушения на экс-министра обороны республики
Министерство госбезопасности ДНР сообщило о покушении на бывшего министра обороны республики Владимира Кононова. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T20:06
2022-02-22T23:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Министерство госбезопасности ДНР сообщило о покушении на бывшего министра обороны республики Владимира Кононова.Отмечается, что в результате взрыва пострадал мирный житель, который направлялся на встречу с экс-министром. Он "получил минно-взрывную травму с отрывом правой конечности".По факту теракта возбуждено уголовное дело.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Лидеры ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать независимость республик.Накануне Владимир Путин после внеочередного заседания Совбеза обратился к гражданам России и соотечественникам на Украине, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
https://ria.ru/20220222/donbass-1774430941.html
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Ольга Филиппова
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в мире, ситуация в днр и лнр
20:06 22.02.2022 (обновлено: 23:24 22.02.2022)
 
В ДНР заявили о попытке покушения на экс-министра обороны республики

В ДНР заявили о попытке покушения на экс-министра обороны республики, есть пострадавший

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Министерство госбезопасности ДНР сообщило о покушении на бывшего министра обороны республики Владимира Кононова.

"Сегодня, 22 февраля, в 16:32 в районе пересечения улиц Лазаренко и Цусимской совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова", — говорится в сообщении на сайте МГБ.

Отмечается, что в результате взрыва пострадал мирный житель, который направлялся на встречу с экс-министром. Он "получил минно-взрывную травму с отрывом правой конечности".
По факту теракта возбуждено уголовное дело.
Донецкая и Луганская народные республики
Вчера, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Лидеры ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Накануне Владимир Путин после внеочередного заседания Совбеза обратился к гражданам России и соотечественникам на Украине, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Неразорвавшийся снаряд РСЗО Град в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 15:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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