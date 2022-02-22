https://ria.ru/20220222/pokushenie-1774447341.html

В ДНР заявили о попытке покушения на экс-министра обороны республики

В ДНР заявили о попытке покушения на экс-министра обороны республики - РИА Новости, 22.02.2022

В ДНР заявили о попытке покушения на экс-министра обороны республики

Министерство госбезопасности ДНР сообщило о покушении на бывшего министра обороны республики Владимира Кононова. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T20:06

2022-02-22T20:06

2022-02-22T23:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Министерство госбезопасности ДНР сообщило о покушении на бывшего министра обороны республики Владимира Кононова.Отмечается, что в результате взрыва пострадал мирный житель, который направлялся на встречу с экс-министром. Он "получил минно-взрывную травму с отрывом правой конечности".По факту теракта возбуждено уголовное дело.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Лидеры ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать независимость республик.Накануне Владимир Путин после внеочередного заседания Совбеза обратился к гражданам России и соотечественникам на Украине, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774430941.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр