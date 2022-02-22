20:06 22.02.2022 (обновлено: 23:24 22.02.2022)
В ДНР заявили о попытке покушения на экс-министра обороны республики
В ДНР заявили о попытке покушения на экс-министра обороны республики, есть пострадавший
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Министерство госбезопасности ДНР сообщило о покушении на бывшего министра обороны республики Владимира Кононова.
"Сегодня, 22 февраля, в 16:32 в районе пересечения улиц Лазаренко и Цусимской совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова", — говорится в сообщении на сайте МГБ.
Отмечается, что в результате взрыва пострадал мирный житель, который направлялся на встречу с экс-министром. Он "получил минно-взрывную травму с отрывом правой конечности".
По факту теракта возбуждено уголовное дело.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Лидеры ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Накануне Владимир Путин после внеочередного заседания Совбеза обратился к гражданам России и соотечественникам на Украине, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Опубликовано: Ольга Филиппова