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Температура в Москве и Подмосковье достигла максимума с начала года
Температура в Москве и Подмосковье достигла максимума с начала года - РИА Новости, 22.02.2022
Температура в Москве и Подмосковье достигла максимума с начала года
Метеостанции Гидрометцентра зафиксировали самую высокую температуру в Москве и Подмосковье с начала года, в Серпухове она достигла 5,7 градусов, а в центре... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:26
2022-02-22T17:32
общество
москва
серпухов
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Метеостанции Гидрометцентра зафиксировали самую высокую температуру в Москве и Подмосковье с начала года, в Серпухове она достигла 5,7 градусов, а в центре Москвы – 5,6 градусов, в среду будет чуть ниже, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Сегодня самый теплый день с начала года. Температура в Серпухове – 5,7 градусов, в Москве на Балчуге – 5,6, на реперной станции Гидрометцентра на ВВЦ – 4,9 градусов, но окончательные данные могут быть чуть выше", - сказал Вильфанд.Он также отметил, что 23 февраля ожидается теплая погода, но все-таки будет на градус холоднее.Метеоролог уточнил, что самое теплое 22 февраля было в 2020 году – плюс 6,7 градусов.
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общество, москва, серпухов, гидрометцентр, роман вильфанд
17:26 22.02.2022 (обновлено: 17:32 22.02.2022)
 
Температура в Москве и Подмосковье достигла максимума с начала года

Вильфанд заявил, что температура в Москве достигла максимума с начала года

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Люди на Красной площади в Москве
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Метеостанции Гидрометцентра зафиксировали самую высокую температуру в Москве и Подмосковье с начала года, в Серпухове она достигла 5,7 градусов, а в центре Москвы – 5,6 градусов, в среду будет чуть ниже, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Сегодня самый теплый день с начала года. Температура в Серпухове – 5,7 градусов, в Москве на Балчуге – 5,6, на реперной станции Гидрометцентра на ВВЦ – 4,9 градусов, но окончательные данные могут быть чуть выше", - сказал Вильфанд.
Он также отметил, что 23 февраля ожидается теплая погода, но все-таки будет на градус холоднее.
Метеоролог уточнил, что самое теплое 22 февраля было в 2020 году – плюс 6,7 градусов.
Теплоход проплывает под Новоарбатским мостом в Москве. Слева: Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
16:24
Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала зимы
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
ОбществоМоскваСерпуховГидрометцентрРоман Вильфанд
 
 
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