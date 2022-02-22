https://ria.ru/20220222/pogoda-1774403877.html
Температура в Москве и Подмосковье достигла максимума с начала года
Температура в Москве и Подмосковье достигла максимума с начала года - РИА Новости, 22.02.2022
Температура в Москве и Подмосковье достигла максимума с начала года
Метеостанции Гидрометцентра зафиксировали самую высокую температуру в Москве и Подмосковье с начала года, в Серпухове она достигла 5,7 градусов, а в центре... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:26
2022-02-22T17:26
2022-02-22T17:32
общество
москва
серпухов
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Метеостанции Гидрометцентра зафиксировали самую высокую температуру в Москве и Подмосковье с начала года, в Серпухове она достигла 5,7 градусов, а в центре Москвы – 5,6 градусов, в среду будет чуть ниже, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Сегодня самый теплый день с начала года. Температура в Серпухове – 5,7 градусов, в Москве на Балчуге – 5,6, на реперной станции Гидрометцентра на ВВЦ – 4,9 градусов, но окончательные данные могут быть чуть выше", - сказал Вильфанд.Он также отметил, что 23 февраля ожидается теплая погода, но все-таки будет на градус холоднее.Метеоролог уточнил, что самое теплое 22 февраля было в 2020 году – плюс 6,7 градусов.
https://ria.ru/20220222/pogoda-1774385957.html
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серпухов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, серпухов, гидрометцентр, роман вильфанд
17:26 22.02.2022 (обновлено: 17:32 22.02.2022)
Температура в Москве и Подмосковье достигла максимума с начала года
Вильфанд заявил, что температура в Москве достигла максимума с начала года