https://ria.ru/20220222/pogoda-1774403877.html

Температура в Москве и Подмосковье достигла максимума с начала года

Температура в Москве и Подмосковье достигла максимума с начала года - РИА Новости, 22.02.2022

Температура в Москве и Подмосковье достигла максимума с начала года

Метеостанции Гидрометцентра зафиксировали самую высокую температуру в Москве и Подмосковье с начала года, в Серпухове она достигла 5,7 градусов, а в центре... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:26

2022-02-22T17:26

2022-02-22T17:32

общество

москва

серпухов

гидрометцентр

роман вильфанд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757267802_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_a8541c970c3fd0a1753fa330b712eaab.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Метеостанции Гидрометцентра зафиксировали самую высокую температуру в Москве и Подмосковье с начала года, в Серпухове она достигла 5,7 градусов, а в центре Москвы – 5,6 градусов, в среду будет чуть ниже, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Сегодня самый теплый день с начала года. Температура в Серпухове – 5,7 градусов, в Москве на Балчуге – 5,6, на реперной станции Гидрометцентра на ВВЦ – 4,9 градусов, но окончательные данные могут быть чуть выше", - сказал Вильфанд.Он также отметил, что 23 февраля ожидается теплая погода, но все-таки будет на градус холоднее.Метеоролог уточнил, что самое теплое 22 февраля было в 2020 году – плюс 6,7 градусов.

https://ria.ru/20220222/pogoda-1774385957.html

москва

серпухов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, серпухов, гидрометцентр, роман вильфанд