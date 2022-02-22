Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала зимы
Синоптик Леус сообщил, что вторник стал самым теплым днем в Москве с начала зимы
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТеплоход проплывает под Новоарбатским мостом в Москве. Слева: Дом правительства РФ
Теплоход проплывает под Новоарбатским мостом в Москве. Слева: Дом правительства РФ
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала зимы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее он сообщил агентству, что вторник может стать самым теплым днем с начала зимы.
"Сегодняшний стал самым тёплым с начала зимы. В 13 часов температура достигла отметки плюс 4,1 градуса, что выше, чем было 17 февраля", - сообщил Леус.
По его словам, в предыдущий самый теплый день - 17 февраля - температура воздуха в Москве прогрелась до плюс 3,5 градуса.
Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, к 15.00 воздух прогрелся до самых высоких значений в текущем зимнем сезоне, плюс 4,9, что на 9-10 градусов выше нормы, и соответствует климатическим показателям конца-марта-начала апреля, когда наступает климатическая весна. На другой столичной метеостанции, Балчуге, термометры показали плюс 5,6. Однако рекорд этого дня составляет плюс 6,7, он зафиксирован в 2020 году.
Опубликовано: Екатерина Зайцева