https://ria.ru/20220222/pogoda-1774385957.html

Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала зимы

Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала зимы - РИА Новости, 22.02.2022

Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала зимы

Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала зимы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:24

2022-02-22T16:24

2022-02-22T16:24

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала зимы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Ранее он сообщил агентству, что вторник может стать самым теплым днем с начала зимы."Сегодняшний стал самым тёплым с начала зимы. В 13 часов температура достигла отметки плюс 4,1 градуса, что выше, чем было 17 февраля", - сообщил Леус.По его словам, в предыдущий самый теплый день - 17 февраля - температура воздуха в Москве прогрелась до плюс 3,5 градуса.Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, к 15.00 воздух прогрелся до самых высоких значений в текущем зимнем сезоне, плюс 4,9, что на 9-10 градусов выше нормы, и соответствует климатическим показателям конца-марта-начала апреля, когда наступает климатическая весна. На другой столичной метеостанции, Балчуге, термометры показали плюс 5,6. Однако рекорд этого дня составляет плюс 6,7, он зафиксирован в 2020 году.

https://ria.ru/20220221/moskva-1774033471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, евгений тишковец, погода